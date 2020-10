El Madrid s'emporta el derbi de Camp Nou amb polèmica del VAR inclosa

El Reial Madrid s'ha endut la victòria al Camp Nou en un partit marcat per l'absència de públic a les grades, per l'altíssim ritme de joc amb el qual es disputat la trobada i per la polèmica decisió del VAR en el segon gol madridista , marcat per Sergio Ramos de penal.





Mentre els de Ronald Koeman arribaven a el clàssic després de la seva golejada a la Champions davant el Ferencvaros i el quadre blanc després de perdre al Alfredo Di Stéfano davant el Xakhtar, a la gespa del Nou Camp aquestes situacions tot just van afectar el rendiment dels jugadors. I mentre Koeman ha apostat per donar entrada a gent jove, com Ansu Fati i Pedri, que al costat de Dest disputaven el seu primer derbi, i ha deixat a la banqueta Griezmann, al Madrid Zidane ha optat per deixar com a suplents a pesos pesats com Modric, Marcelo i Isco.





El partit ha començat malament per als blaugrana. Tot just s'havia disputat sis minuts que fa Benzema veu el desmarcatge de Valverde, li fica la pilota i l'uruguaià defineix a la perfecció davant Net.





La reacció blaugrana no s'ha fet esperar i tot just cinc minuts més tard, Ansu Fati aprofita un servei d'Alba per igualar la contesa. Primer gol del planter en un derbi i tornem-hi.





A partir d'aquí, les ocasions han anat caient en ambdós costats. Net i Courtois s'han convertit en protagonistes de el partit gràcies al seu intervencions que han impedit que la primera meitat acabés amb més gols. Messi i Benzema van obligar els dos porters a lluir-se i el marcador no es va moure més en la primera meitat.





POLÈMICA

Després del descans, van ser els blaugranes els que van dominar el joc, encara que sense crear massa perill, mentre els madridistes esperaven per llançar alguna contra.





Tot transcorria amb certa normalitat fins que al minut 62, VAR mitjançant, el col·legi va assenyalar penal per una agafada de Lenglet a Sergio Ramos. Les protestes dels blaugranes no van servir per res, tot i que el agafada va ser mutu entre el defensa madridista i el francès. No obstant això, el col, després de veure les imatges repetides, va assenyalar el puto fatídic. El mateix capità madridista es va encarregar de transformar-lo i avançar el seu equip.





El gol va deixar tocats els de Koeman, que van veure com el Madrid passava a alentir el joc, deixant passar els minuts sense patir massa aclaparaments. I en els últims minuts, amb un Barça llançat a l'atac, Kross i Sergio Ramos van poder sentenciar el partit, encara que va ser Modric, al 89, el que ho va fer.





Alineacions:

Barça: Net; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets (Griezmann, m. 81); Pedri (Trincao, m. 81), Coutinho, Ansu Fati (Dembélé, m.81) i Messi.

Reial Madrid: Courtois; Nacho (Lucas Vázquez, m. 43), Ramos, Varane, Mendy; Valverde (Modric, m.70), Casemiro, Kroos; Asensio (Rodrygo, m. 82), Benzema i Vinicius.

Gols: 01.m.6: Valverde. 1-1, m. 11: Ansu Fati. 1-2, m. 62: Sergio Ramos, de penal. 1-3, m. 89: Modric.

Àrbitre: Martínez Munuera. Targetes grogues: Casemiro (m.21), Nacho (m.40) ..