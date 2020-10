Ronald Koeman critica el funcionament del VAR a Espanya

L'entrenador de Barça, Ronald Koeman, no s'ha mostrat molt satisfet amb l'actuació del col·legiat en el derbi davant el Reial Madrid. El tècnic holandès s'ha queixat sobretot per a l'actuació del VAR, que ha fet que el col·legiat hagi assenyalat el penal de Lenglet a Sergio Ramos que ha suposat el segon gol madridista.









"Per a mi no és penal", ha assenyalat l'holandès. "I tant de bo algú em pugui explicar alguna vegada com funciona el VAR a Espanya. En les cinc jornades que portem disputades, només ha entrat a jutjar jugades que perjudicaven el Barça", ha afegit.





El tècnic ha recordat algunes accions en què el col·legiat no ha consultat al VAR en jugada que haguessin pogut ser favorables al seu equip. "Ni a la falta davant el Sevilla Messi ni en les dues jugades que eren targetes vermelles davant el Getafe el VAR va dir res", ha dit.





Pel que fa a el partit, Koeman ha assegurat que el seu equip ha fet un bon partit fins la jugada del penal. "Crec que hem fet un bon partit, fins que ha arribat la jugada del penal. Això ha influït molt. Però no em preocupen les dues últimes derrotes a la Lliga, només hem de seguir treballant ja que jo tinc plena confiança en els jugadors" .