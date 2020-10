Artur Mas assumeix davant l'Audiència Nacional la responsabilitat de designar Osàcar per tresorer de CDC

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha remès un escrit a l'Audiència Nacional en què assumeix personalment la responsabilitat de designar el tresorer de l'extinta CDC Daniel Osàcar, i en la qual indica que el seu càrrec depenia d'ell com a secretari general de el partit i no del gerent Germà Gordó, han informat fonts jurídiques.













En el document, incorporat a la causa per l'advocat de Germà Gordó, Cristóbal Martell, Mas assegura que segons els estatuts de el partit en 2005, la competència per proposar al responsable de finances, així com a el gerent, era del secretari general, i que va ser ell qui va proposar a Osàcar per al lloc de tresorer, segons publica 'el Mundo'.





Afegeix que "en cap moment" Gordó, que acaba de ser investigat pel jutge José de la Mata, li va proposar a Osàcar per al càrrec, després que l'extresorer hagi confessat un blanqueig de capitals en el partit i hagi apuntat al fet que Mas probablement ho sabia.





"Proposar a Osàcar va ser una decisió personal meva i en cap moment Germà Gordó i Aubarell em va proposar a aquesta persona", escriu Mas al document, segons el citat diari.





Segons Mas, ni el responsable de Finances depenia del gerent ni el gerent del responsable de Finances a CDC, sinó que "els dos tenien competències diferents i rendien comptes de les mateixes davant el secretari general de CDC, el Comitè Executiu Nacional de CDC i el Consell Nacional de CDC ".





GORDÓ, DAVANT EL JUTGE

De la Mata ha citat a declarar aquest divendres en qualitat de investigat a Gordó pel presumpte blanqueig de capitals en petites quantitats de el partit que s'investiga dins el cas conegut com 3%.





El titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 ha dictat un acte en què acorda atribuir la condició investigat en aquesta peça separada a el que va ser gerent de CDC després que l'extresorer de el partit Daniel Osàcar assegurés que el sistema de blanqueig en petites quantitats, conegut com a 'pitufeo', el controlava Gordó.





Així, accepta la petició realitzada per la Fiscalia Anticorrupció, que considera que la declaració d'Osàcar va posar de manifest que el sistema d'aflorament de diners en efectiu, que ja s'havia descrit en anteriors informes de la Fiscalia en aquesta peça separada, "va ser ideat per Germà Gordó ".





Aquest dilluns està previst que declari, també com investigat, l'extresorer de CDC Andreu Viloca, la compareixença va haver de ser ajornada el 16 d'octubre passat perquè el seu advocat es trobava confinat.





BLANQUEIG

En aquesta causa s'investiga la presumpta estructura posada en marxa i les diferents vies il·legals de blanqueig": Una primera via serien els pagaments encoberts a el partit, sota l'aparença de donacions, a través de fundacions vinculades a CDC, CATDEM i Fundació Fòrum Barcelona.





La segona forma, seria mitjançant la recepció de grans quantitats de diners en efectiu i, finalment, mitjançant la triangulació amb empreses que assumien pagaments directes a terceres persones per serveis prestats a el partit.