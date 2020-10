Teatre Akadèmia: "Transbord", o quan el sexe físic no es correspon amb la identitat de la persona

El Teatre Akadèmia és un espai escènic molt peculiar. Precedit per una àmplia terrassa d'accés a l'aire lliure, el seu interior és una gran sala que permet totes les adaptacions necessàries per a qualsevol dramatúrgia. D'aquesta manera, ara mateix s'ha convertit en la sala de consulta d'una psiquiatre de la seguretat social en què rep a un pacient, Pol, afecte de "transfòbia de gènere". Els avenços en les ciències psicològiques i mèdiques han permès filar més prim i reclassificar situacions que fins ahir mateix es consideraven patològiques però que en l'actualitat han deixat de ser considerades un trastorn. Tal és el cas que es dóna quan es produeix una discordança entre el sexe físic assignat al néixer i la identitat de la pròpia persona que no el sent com a propi, amb les consegüents molèsties i fins i tot dificultats socials.









Sebastià Portell ha volgut en «Transbord», "tractar un tema sorprenentment tabú en la nostra esfera cultural com és la transsexualitat i fer-ho des d'una perspectiva desacomplexada i neta, des de zero. Des d'aquest punt de partida és des d'on es pot qüestionar la suposada solidesa de la identitat de les persones, tant a partir de el joc escènic, com pel discurs embogit, i alhora lúcid, de Pol ". L'espectador s'enfronta doncs a una situació de la qual, encara que hagi pogut tenir vagues referències pel reflex d'aquesta qüestió en alguns mitjans informatius, li resulta encara difícil de comprendre i més encara d'assumir. Com, per exemple, quan Pol afirma que la seva sexualitat és rigorosament hetero, ja que, tot i haver nascut dona, se sent home i resulta, per tant, atret únicament i exclusivament per les dones.





Dit tot això, el Portell podria haver-se decantat per una línia dramàtica, tràgica fins i tot, però ha preferit escollir un altre camí molt més optimista i, per tant, esperançador. I així "« Transbord »és un espectacle a favor de l'alegria de viure, de les segones oportunitats, dels bons records i els que estan per construir, tot i que intervinguin alguns elements més nocius com el masclisme, la hipocresia, els binarismos o la transfòbia".





El canvi d'estat d'ànim en Marc / Pol i els diferents rols que ha d'assumir Assun obliguen a tots dos intèrprets a un exercici actoral exigent, polièdric i esgotador ja que cada un d'ells ha d'acreditar a el límit seva versatilitat actoral: Marc/Pol passa d'un estat a un altre en la seva pròpia situació de disfòria, el que li exigeix una interpretació acusadament dinàmica en què hi ha fins i tot algun fragment amb ingredients coreogràfics i/o musicals, mentre que Assun assumeix, a més del seu principal paper, que és el de facultativa, altres papers relacionats amb el món que envolta el protagonista.





Una dada més. Aquesta producció teatral de Malvasia Produccions, dirigida per Miquel Gorriz, ens arriba de les Balears, concretament de Teatre Principal de Palma, i ha comptat amb el suport de l'ajuntament de Ses Salines. Per aquest motiu el català emprat respongui a algunes variants dialectals insulars com la reiterada utilització d'al.lot/al.lota, poc coneguda per aquests llocs.