Arrimadas creu que un estat d'alarma de sis mesos és "excessiu"

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha dit aquest dilluns que veu "excessiu" que el Congrés prorrogui per sis mesos l'estat d'alarma decretat pel Govern un cop finalitzi el període inicial de quinze dies, de manera que negociarà amb l'Executiu per reduir aquest termini. A més, ha insistit en la necessitat d'establir un pla nacional per coordinar les actuacions de totes les comunitats autònomes davant el coronavirus.













"Sis mesos em sembla excessiu", així que "intentarem negociar que aquest termini sigui molt menor", ha declarat en una entrevista a la cadena SER.





Després del Consell de Ministres extraordinari celebrat aquest diumenge, el president de Govern, Pedro Sánchez, va anunciar l'aprovació de l'estat d'alarma per a tot Espanya i l'aplicació d'un toc de queda nocturn per a tot el territori excepte les Canàries, i va sol·licitar suport als grups parlamentaris per perllongar la mesura aquesta mateixa setmana fins al 9 de maig.





UN MARC LEGAL QUE EMPARI LES RESTRICCIONS

Arrimadas ha reiterat la disposició del seu partit a donar suport l'estat d'alarma a la cambra baixa, com ja va fer durant la primera onada de la pandèmia, perquè creu que es necessita "una empara legal adequada" per adoptar "mesures contundents i restrictives" que frenin els contagis.





No obstant això, considera que l'estat d'alarma és un "mecanisme excepcional" i que la pròrroga hauria de ser més curta. Segons ha recordat, la formació taronja ja va aconseguir convèncer Sánchez el maig passat perquè la cinquena pròrroga que duia a Congrés fora de quinze dies, com les anteriors, i no d'un mes, per la qual cosa espera poder arribar a un acord també ara gràcies a la "interlocució" que manté amb l'Executiu.





Segons la seva opinió, el Govern espanyol "es va rentar les mans" a l'estiu respecte a la gestió de la pandèmia traslladant la responsabilitat a les autoritats autonòmiques i no va fer un "pla de prevenció de la segona onada", de manera que ara es requereix un "pla de contenció".





La gestió per part de l'Executiu del PSOE i Unides Podem ha estat "molt dolenta" i la segona onada "s'ha descontrolat", però ara "cal remar tots en la mateixa direcció i ajudar en el que puguem i salvar vides i ocupacions perquè ve un hivern molt dur ", ha manifestat Arrimadas.





PLA DE RESCAT DELS SECTORS AFECTATS

Segons ha assenyalat, el que reclama Ciutadans és un "pla nacional" que permeti coordinar les comunitats autònomes, ja que Sánchez "simplement ha habilitat l'estat d'alarma perquè les comunitats autònomes puguin prendre les seves decisions", per exemple per limitar la mobilitat de les persones, i creu que no n'hi ha prou amb això.





La líder de Cs ha dit que ha sol·licitat al Govern un "coordinador nacional de recursos sanitaris i d'UCI" perquè probablement es necessitarà "moure recursos sanitaris d'una comunitat a una altra", en funció de quina sigui la pressió assistencial en cadascuna d'elles .





També ha demanat un "pla de rescat als sectors afectats" per les restriccions imposades, ja que, en la seva compareixença d'aquest diumenge, el cap de l'Executiu "no va dir ni una paraula de com es va a ajudar a les empreses, els autònoms i els treballadors ".





DIRIGENTS AUTONÒMICS "calladets"

Respecte a la situació a la Comunitat de Madrid, Arrimadas ha defensat l'actitud "valenta, responsable i sincera" del vicepresident regional, Ignacio Aguado (Cs), que "va sortir i va dir: 'les coses no van bé a Madrid i vull ajudar a l' Govern d'Espanya ' ", al temps que criticava que" només s'estigués parlant "d'aquesta comunitat.





"Ha estat l'únic vicepresident o president autonòmic que fa cinc setmanes va dir 'escolta, que se'ns va la segona onada'", mentre hi havia "presidents de comunitats autònomes que tenien pitjors dades que Madrid i no van dir ni piu", ha afirmat la líder de Cs. En la seva opinió, alguns dirigents autonòmics --no ha precisat quines-- "han jugat a un joc molt perillós", que és "estar calladets fins que esclati" la situació a la seva comunitat.





Arrimadas ha admès que, en la gestió de la crisi del coronavirus, el PP i Ciutadans han tingut "posicions diferents" a la Comunitat de Madrid perquè són dos partits diferents. Però "no passa res", ha assegurat, tornant a rebutjar un possible avançament electoral o una moció de censura "en plena segona onada" de contagis.





Pel que fa al Govern de coalició de PP i Cs a Andalusia, ha afirmat que "està funcionant molt bé" i espera que les "baralles" entre el PP i Vox arran del dur discurs del líder dels populars, Pablo Casado, contra el partit de Santiago Abascal "no posin en perill l'estabilitat" que s'ha aconseguit allà.