Andreu Viloca, extresorer de CDC, nega el blanqueig de les donacions que va rebre el partit

El extresorer de l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Andreu Viloca ha negat aquest dilluns davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata el blanqueig de capitals en petites quantitats en el partit que està investigat dins de el cas conegut com '3 per cent'.













Segons han informat fonts presents en la declaració, Viloca ha explicat durant que va entrar a exercir com a tresorer de el partit al gener de 2011 per substituir Daniel Osàcar després de la seva jubilació i ha negat que es dugués a terme un sistema per blanquejar les donacions que rebia el partit.





D'aquesta manera, no ha declarat en la línia d'Osàcar qui va confirmar la setmana passada davant el jutge instructor que la formació política la línia acusatòria de la Fiscalia Anticorrupció, sinó que ha afirmat que qui volia donar una quantitat a el partit ho feia sense seguir una instrucció, han apuntat les fonts consultades.





En aquesta peça separada dins de el cas que s'analitza el presumpte finançament irregular de CDC, anomenada 'Donacions Blanqueig', s'investiga els ingressos d'entre 1.500 euros a 3.000 euros que va rebre el partit procedents de dirigents entre 2008 i 2015 amb l'objectiu de blanquejar donacions en efectiu lliurades per empresaris, segons explica el fiscal en els seus escrits presentats en aquesta causa.





Viloca i Osàcar es troben investigats al costat d'una dotzena de exdirigents de el partit, ja que el magistrat considera que hauria indicis d'"actes d'aflorament de diners procedents del delicte realitzats per persones pròximes a CDC seguint el pla superior traçat per jerarques del partit per incorporar a la vida lícita les quantitats en efectiu que havien arribat a el partit per les diferents vies abans esmentades".





NOMENAT PER ARTUR MAS

Qui va ser extresorer de el partit a partir del 2011 i fins a 2016, que ha comparegut per videoconferència des dels jutjats de Barcelona, ha destacat que desconeix què es va fer en el partit abans de la seva arribada, ja que ha assegurat que no havia tingut cap càrrec a CDC abans de gener d'aquest any, quan va ser nomenat com a responsable de finances de CDC per expresident de la Generalitat de Catalunya i llavors secretari general de el partit Artur Mas. Així mateix, ha ressaltat que no sap qui va posar el seu nom a sobre de la taula.





També ha assenyalat que en la gerència de el partit també va entrar Carles de el Pou, ja que l'anterior responsable en el càrrec, Germà Gordó --qui declararà com a imputat en aquesta causa aquest divendres que es va ocupar llavors de la Secretaria del Govern.





En aquest punt, ha explicat que no tenia una relació jeràrquica amb el gerent, sinó paral·lela i que el dia a dia dels comptes de el partit ho gestionaven setmanalment, o fins i tot cada dia i que no reportaven al secretari general.





Tot i això, ha assenyalat que les seves funcions com a tresorer era controlar el possible desequilibri financer, però que qui elaborava el pressupost de el partit era el departament de comptabilitat i que el gerent era qui assumia el control d'execució.





COMUNICAR ELS DESEQUILIBRIS FINANCERS RELLEVANTS

De fet, Viloca ha recalcat que quan hi havia un desequilibri financer rellevant sí que havia d'elevar la consulta o comunicar-ho a l'aleshores secretari general adjunt de CDC, Oriol Pujol, han indicat les fonts presents en la declaració.





La declaració de Viloca estava prevista per al passat 16 d'octubre, però es va ajornar fins aquest dilluns a causa de que el seu advocat es trobava confinat. Divendres serà el torn de l'ex gerent de CDC Germà Gordó, a qui el jutge De la Mata ha citat en qualitat de investigat després que Osàcar afirmés que aquest controlava el sistema de blanqueig en petites quantitats, conegut com a 'pitufeo'.