El TS rebutja el recurs de Puigdemont i manté l'ordre de detenció

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha confirmat sengles resolucions dictades els passats mesos de gener i març per les que l'instructor de la causa del 'Procés', Pablo Llarena, va acordar mantenir les ordres nacionals, internacionals i europees de detenció contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers també fugits Antoni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig.





Manté també la seva petició de suplicatori a el Parlament Europeu perquè suspengui la immunitat corresponent als europarlamentaris Puigdemont i Comín.





En les resolucions, la Sala d'Apel·lació de l'alt tribunal desestima els recursos plantejats pels quatre recurrents contra els esmentats actes, en els quals sol·licitaven que es deixessin sense efecte aquestes ordres de detenció que consideraven incompatibles amb les immunitats que els corresponen com eurodiputats a l'expresident i a Comín.





Dimecres passat, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat van defensar en sala al públic competència i arguments utilitzats per Llarena. Per la seva banda, la defensa dels líders independentistes argumentar la manca de competència de l'instructor per no tractar-se ja d'aforats -ja no són membres de Parlament ni de Govern de la Generalitat- i perquè considera que l'òrgan emissor de totes les peticions d'haver estat el Ministeri de Justícia.





Tan sols uns dies després, el Suprem contesta que, tenint en compte que els recurrents han estat processats per fets que poden ser constitutius de delictes greus i que s'han posicionat en situació de rebel·lia, "les ordres de recerca, detenció i ingrés a la presó han de considerar justificades, a l'ésser absolutament necessàries amb vista a assegurar l'acció de la Justícia, que no només exigeix la possibilitat de practicar diligències, sinó garantir que els processats es troben a disposició de tribunal ".





Així mateix, explica que l'existència de les ordres de detenció que s'impugnen no han impedit als recurrents aconseguir la condició efectiva d'europarlamentaris, ni tampoc assistir a les sessions de Parlament.





ORDRES DE RECERCA

La Sala analitza l'abast de les immunitats i subratlla que els recurrents obliden que en aquest cas "no es tracta de l'emissió d'una ordre de detenció contra un europarlamentari, sinó de l'adquisició d'aquesta condició per unes persones contra les que, amb anterioritat a aquest moment, s'havien emesos ordres de detenció, per la presumpta comissió de fets que podien ser constitutius de greus delictes ".





I, en aquestes circumstàncies, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va entendre, en la seva sentència de 19 de desembre de 2019, que és possible que un tribunal intern, si ho considera necessari, mantingui la situació de presó provisional prèviament acordada respecte d'una persona que ha adquirit amb posterioritat la condició d'europarlamentari, sempre que, com més aviat sol·liciti a Parlament la suspensió de la immunitat.





Referent a això, el Suprem afirma que això és precisament el que s'ha fet en la present causa, en la qual, mantenint les ordres de recerca, detenció i ingrés a la presó, ja s'ha sol·licitat del Parlament Europeu la suspensió de la immunitat de els recurrents que tenen la condició d'europarlamentaris i que es troben en el territori d'un altre Estat membre. La Sala recorda que el processament dels recurrents es va acordar abans que adquirissin la condició de membres de Parlament europeu.





SENSE CONTRADICCIÓ

En aquesta línia, afirma que "no s'aprecia contradicció amb el dret europeu, en la mesura que en el dret intern es reconeixen als europarlamentaris les mateixes immunitats dels parlamentaris nacionals, i que, és el propi dret europeu el qual es remet a la regulació de cada Estat. Tampoc amb la finalitat reconeguda a les immunitats, ja que no pot considerar persecució arbitrària pertorbadora de la funció de Parlament l'acció de la justícia d'un Estat membre, iniciada amb molta anterioritat a l'adquisició de la condició de parlamentari i per fets que res tenen a veure amb les seves funcions com a tal ", afegeix.





El tribunal assenyala a més que la finalitat de la immunitat és garantir que l'eurodiputat pugui exercir lliurement el seu mandat sense ser objecte de persecucions polítiques arbitràries, operant com una garantia de la independència i integritat de Parlament. "Però no tenen com a finalitat establir una absoluta immunitat enfront de l'acció de la Justícia, amb més raó quan es tracta de fets i de processos anteriors a l'adquisició de la condició d'europarlamentari, i sense que aquells presentin cap relació amb les funcions que se li assignen com a tal. Dit d'una altra manera, l'acció justificada de la Justícia no pot ser valorada com una persecució política arbitrària ", subratllen els magistrats.





En conseqüència, conclou que no es pot valorar de la mateixa manera la situació de qui és perseguit judicialment després de ser elegit parlamentari, que la dels que, havent-se incoat ja el procediment penal per fets no relacionats amb les funcions, adquireix després aquella condició.





En sengles resolucions que va dictar en passat mes de gener, Llarena va ratificar l'ordre de detenció en territori espanyol, on si els líders independentistes fossin arrestats no els aconseguiria la immunitat a l'estar ja processats i no es requeriria suplicatori.





Així mateix, va demanar a Bèlgica que deixés sense efecte els terminis per a resoldre sobre les euroordres fins que el Parlament Europeu decideixi sobre els suplicatoris, una cosa que nou mesos després encara no s'ha produït.