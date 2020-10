La contaminació acústica, una queixa recurrent de la ciutadania barcelonina

A la Sindicatura de Greuges de Barcelona es repeteixen les queixes derivades de la contaminació acústica que pateix la ciutadania i que són degudes principalment al comportament de les persones. Alguns exemples són les molèsties generades pels clients dels locals d’oci nocturn; el públic assistent a les diferents activitats autoritzades a la ciutat; les persones usuàries de les places, els usuaris d’installacions esportives o dels patis de collegi en horari extraescolar; i més recentment, les generades pels lladrucs dels gossos a les àrees d’esbarjo que es disposen a la ciutat.





També cal citar com a queixes recurrents aquelles que són més objectivables, com poden ser les procedents d’aparells de climatització, tant d’origen domèstic com comercial, i les que produeixen els serveis públics que s’encarreguen de la neteja dels carrers i la recollida d’escombraries. D'altra banda, cada cop es reben més casos en referència a les molèsties generades per la mateixa convivència entre les persones en el si de les comunitats a les quals pertanyen.





En aquests casos, hem recomanat al consistori, en diferents ocasions, actuar de forma proactiva proposant la mediació entre els afectats, per entendre que més enllà de la possible ponderació entre drets vulnerats i la infracció administrativa, existeix un conflicte de convivència que cal abordar. Hem insistit durant els darrers anys de la importància dels procediments de mediació com a mètode per evitar futures judicialitzacions en aquesta classe de conflictes.





S’entén que l’obligació de l’administració és garantir i tutelar drets, però també potenciar mecanismes de gestió positiva de la convivència. Cal oferir fórmules que fomentin el diàleg i la corresponsabilitat mitjançant la participació activa de la ciutadania, i que permetin resoldre o evitar la cronificació de determinades situacions.





Durant l’any 2019 vam rebre un total de 191 queixes relatives a medi ambient:













Posarem un cas concret: una ciutadana va dirigir-se a nosaltres per queixar-se de les molèsties que ocasiona un gimnàs 24 hores installat en els baixos de la seva finca. Concretament, denunciava problemes de salut originats per les vibracions que es transmeten des dels baixos fins al seu habitatge.





Arran de les seves reclamacions, l’Ajuntament va executar una mesura dels nivells de vibracions ambientals que produïa el funcionament del gimnàs en el seu habitatge. El resultat va ser que l’activitat compleix amb els límits que estableix la normativa, fet que va motivar l’arxivament de l’expedient.





Vam intervenir i vam revisar l’informe de vibracions executat per l’Ajuntament de Barcelona. Vam observat que l’avaluació de les vibracions té un resultat molt pròxim amb nivell límit establert per l’ordenança. Amb aquests paràmetres, i tenint en compte que la mesura va produir-se en un dia i una hora en què la installació estava poc concorreguda, vam recomanar a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat que dugui a terme noves mesures amb unes condicions més representatives d’aquest gimnàs 24 hores, tràmit encara pendent.