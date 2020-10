Simón assegura que la major part dels brots que es detecten en l'àmbit educatiu es donen a la Secundària

La major part dels brots que es detecten en l'àmbit educatiu no universitari es donen en l'Educació Secundària, segons ha indicat aquest dilluns el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, en roda de premsa.













Així ho ha afirmat després de ser preguntat si el Ministeri disposava de dades de brots en l'àmbit educatiu per nivells. "Sí tenim informació de brots per nivells, la major part dels brots que es detecten són a Secundària", ha dit.





A més, tal com ha assenyalat, els brots dins de Secundària se centren sobretot en els cursos on els alumnes tenen entre 15 i 17 anys, la qual cosa és, al seu parer, "molt coherent" amb la informació que té el Ministeri de la transmissió en grup d'edat universitària, en la qual s'estan produint brots "importants".





Si bé, ha precisat que els brots que es donen en població adolescent i universitària no estan relacionats amb l'activitat docent, sinó amb la vida associada que porten aquests grups d'edat.





Per això, Simón ha justificat que els brots es donen en els grups de major edat de l'ESO, ja que els alumnes d'aquesta edat tenen una vida social important, com els universitaris, i per tant, és més probable que els contagis s'incrementin.