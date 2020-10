La despesa en pensions puja a l'octubre fins a la xifra rècord de 10.000 milions

La Seguretat Social va destinar al mes d'octubre 9.930,1 milions d'euros al pagament de pensions contributives, un 2,2% més que en el mateix mes de 2019, ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.





A la nòmina d'octubre s'han abonat 9.773.471 pensions contributives, 8.119 prestacions més que al setembre i gairebé la mateixa xifra que un any abans. Més de dos terços de la nòmina es van destinar a l'abonament de les pensions de jubilació, que van sumar un import de 7.121,5 milions d'euros, un 2,8% més que l'octubre de l'any passat.





A les pensions de viduïtat es van destinar 1.710 milions d'euros, un 1,4% més que fa un any, mentre que a les prestacions per incapacitat permanent es van dedicar 933.200.000 d'euros (-0,4%). Per la seva banda, a el pagament de les prestacions d'orfandat es van destinar 139.100.000 (+0,9%), ia les prestacions a favor de familiars, 25,4 milions d'euros (+ 2,9%).





La pensió mitjana de jubilació va arribar a l'octubre els 1.167,8 euros, un 2,3% més que l'any passat, mentre que la pensió mitjana de viduïtat va ser de 728,66 euros a l'any (+ 2,05%).





La pensió mitjana de sistema, que comprèn les diferents classes (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars), va augmentar un 2,2% interanual, h asta situar a 1 d'octubre a 1.016,03 euros mensuals.





Al mes de setembre, última data disponible, les pensions corresponents a les noves altes de jubilació van ser de 1.415,24 euros de mitjana, mentre que les del Règim General van arribar a 1.530,34 euros mensuals.





ALTES DE PENSIONS

Segons les dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, el nombre d'altes de pensió registrades al llarg del mes de setembre augmenta en 47.555 pensions, el que suposa un increment de l'11,6% respecte de el mateix mes del 2019.





Si es considera l'acumulat anual, entre gener i setembre han causat alta 378.486 noves pensions, fet que suposa un descens del 10,7% respecte a el mateix període del l'any passat (el maig passat decreixia un 22,4%). D'altra banda, des de gener han causat baixa 395.530 pensions, un 13,5% més que l'any anterior (al maig, aquesta taxa era del 16,2%). Les prestacions de viduïtat i jubilació són les que concentren un major increment del nombre de baixes, del 16,8% i del 14,9%, respectivament.





El nombre de pensions pertanyents a classes passives en vigor al mes setembre d'aquest any va ser de 639.428 amb una nòmina mensual de 1.162,79 milions d'euros. El règim de classes passives de l'Estat inclou fonamentalment a personal militar i a funcionaris de l'Administració General de l'Estat, de l'Administració de Justícia, de les Corts Generals i d'altres òrgans constitucionals o estatals, així com els funcionaris transferits a les comunitats autònomes.