La burocràcia espanyola, un seriós obstacle per a l'arribada de les ajudes europees

El famós 'torni vostè demà' de Mariano José de Larra, continua plenament vigent al nostre país. La lenta burocràcia, la paperassa, la multitud de 'finestretes' a les quals cal acudir per fer qualsevol gestió, els retards en les respostes, etcètera, són situacions a les que els espanyols ens hem anat acostumant, però que, sense ser plenament conscients, provoquen un gran desavantatge respecte als nostres veïns europeus.





La propera arribada de milers de milions d'Europa en ajudes per combatre la crisi de la Covid-19 es pot veure afectada per aquesta burocràcia. Són milers les empreses que necessitaran rebre aquestes ajudes per tirar endavant els seus projectes, i per a això és indispensable que s'escurcin els terminis, es desreguli i s'acceleren els tràmits. En cas contrari, una bona part de les ajudes pot desaparèixer pel simple fet que no s'ha arribat a temps per culminar tot el procés de sol·licitud.





De fet, els analistes reconeixen que Espanya és un dels països europeus que menys es beneficia dels ajuts europeus. La raó, el sistema excessivament burocratitzat que retarda cada pas i en nombroses ocasions tanca la porta a aquestes ajudes.





CANVIS URGENTS

El mateix Govern és conscient que l'existència de totes aquestes traves suposen un seriós hàndicap. I des del món empresarial s'ha reclamat amb insistència i des de fa temps la simplificació dels tràmits i la reconversió de l'administració en un instrument àgil, ràpid i eficaç per evitar que part dels ajuts es quedin als llimbs.





Dades recents apunten que més de la meitat dels empresaris consideren que un dels principals obstacles per accedir a les ajudes europees és la burocratització dels procediments i la manca de coordinació entre les diferents administracions.





A això cal unir que en nombroses ocasions Europa condiciona les ajudes a la participació en els projectes de les administracions públiques i de les empreses privades, i en nombroses ocasions les dificultats econòmiques de les mateixes administracions impedeixen l'accés a les ajudes.





TEMPS LÍMIT

El fet que hi hagi un temps límit per a presentar davant la Unió Europa els projectes que busquen el finançament és un altre hàndicap. Cal tenir en compte que el temps comença a comptar en el moment en què s'aproven els pressupostos de l'Estat per a 2021 al Congrés. Si no s'aproven, la situació es complicarà encara més, tot i que des de l'Executiu s'assegura que sigui com sigui, els fons estaran a disposició de les administracions espanyoles.





El president del Govern ha anunciat que d'aquí a poc temps s'aprovarà un reial decret que permetrà reduir la paperassa perquè les empreses tinguin un major accés als fons, introduint canvis en la legislació que controla els contractes públics i les subvencions.





Igualment ha anunciat la creació d'una oficina única a Brussel·les per facilitar la tramitació de les ajudes d'aquests fons, tot i que caldrà veure quina és la seva eficàcia quan el sistema es posi en funcionament.