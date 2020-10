Felipe González alerta sobre una "crisi de governança" en un "estat descentralitzat" com Espanya

L'expresident de Govern Felipe González ha assenyalat aquest dimarts que el decret de l'estat d'alarma aprovat per l'Executiu de Pedro Sánchez per frenar la corba de contagiats per coronavirus "no és delegable" a les comunitats autònomes i va alertar sobre una "crisi de cogovernança " en un "estat descentralitzat" com Espanya.









"Analitzo el decret d'alarma i es delega la facultat d'executar el decidit, amb una amplitud d'interpretacions, als presidents autonòmics. No és delegable, per decret, la competència de l'estat d'alarma", ha sentenciat l'exlíder socialista, que també va incidir en què la "solució alternativa" de la llei sanitària de 1986 --com reclamen des del PP-- no estava pensada per pandèmies. "Una llei orgànica no pot preveure una altra cosa", va dir.





Així es va pronunciar en la sessió 'Abordar les desigualtats en la societat post Covid-19', dins d'un fòrum econòmic organitzat pel diari 'Expansión', que va comptar també amb les intervencions de director general de l'Organització Internacional per a les Migracions, Antonio Vitorino, el conseller d'Hisenda de la Comunitat de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, el filòsof i assagista José Antonio Marina, i el president de la CEOE, Antonio Garamendi.





CRISI DE GOVERNANÇA

En aquest sentit, González va avisar sobre una "crisi de governança" al "estat descentralitzat" que es va accentuar durant la pandèmia doncs, al seu judici, durant la desescalada de la primera onada les "competències es van dispersar" en les autonomies i va començar " una carrera "per" veure qui arribava abans a un desconfinament ". "Hem ficat la pota de manera inimaginable", ha recordat.





"El problema és que tenim una crisi de governança d'un estat descentralitzat", va assegurar l'expresident, que va recordar que les "incerteses" per la crisi sanitària generen "conseqüències econòmiques i socials". Així, ha explicat que un estat d'alarma durant sis mesos no dóna "certesa a què hagi d'invertir". "No ens hem assabentat d'això. Em preocupa enormement", ha subratllat.





Amb tot, es va mostrar a favor de el sistema autonòmic encara que va confessar que no entén "l'aplicació de l'estat d'alarma i va recordar que la" funció dels líders polítics és donar certesa als seus representats ". A més, va defensar arribar a acords i" resoldre " els "problemes institucionals" a Espanya.





"Domina la incertesa. L'única manera de donar certesa és posar-se d'acord", va reivindicar, que va insistir en els pactes "per anar enfrontant i sortejant les retallades" derivats per la crisi sanitària del covid.





González va aclarir que no "veu necessari un confinament" pel coronavirus, però va recalcar la necessitat "d'aclarir" les restriccions per frenar la corba. Això sí, va afirmar que l'estat d'alarma és "l'única manera jurídic constitucional per limitar" drets fonamentals.





D'aquesta manera, ha demanat que "les normes bàsiques haurien homogeneïtzar", en referència a les mesures davant el virus, perquè cada Executiu regional "no faci de la seva capa una casaca". En la seva opinió, que hi hagi "regles tan diferents" entre les comunitats "és un problema de governança".





PRESSUPOSTOS

Pel que fa a el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE), presentat aquest dimarts per l'Executiu de coalició entre PSOE i Unides Podem, González va assegurar que tenia "la impressió" que la "discussió" entre els socis "se centrava en com es complia l'acord de govern "elaborat abans de la pandèmia.





"Ningú hauria de pensar que després de la irrupció de la pandèmia, l'escenari que es trobava era el que ja tenia previst en les seves respostes i solucions abans de la pandèmia. Em sembla un disbarat. Han de fer creu i ratlla, i obrir el espai de cooperació ", ha apuntat.





Per això, ha insistit que l ' "únic mecanisme de governança front la incertesa" és "posar-se d'acord" i "dir-li als ciutadans alguna cosa proper a la veritat". "S'acosten temps complicats. El podem sortejar amb frases (...) però patirem moltes desigualtats i es va a desarticular la societat", ha declarat.





"Què passarà amb els ERTO? Quants es convertiran en una altra cosa? Que facin un esforç per posar-se d'acord", va emfatitzar, a el mateix temps que va dir que "no és el moment de discutir" la fiscalitat en una situació com l'actual. "Necessitem una reforma fiscal seriosa, però no en aquesta conjuntura", ha tancat.