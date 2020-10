Pedro Sánchez ofereix rebaixar a quatre mesos l'estat d'alarma

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha proposat en el Ple del Congrés que l'estat d'alarma es prolongui quatre mesos, en comptes dels sis que recull el decret aprovat pel Consell de Ministres, allegant que el seu Govern "està per la unitat". Així, ha plantejat que el pròxim 9 de març sigui el Consell Interterritorial de Salut el que "revisi" si deu o no continuar aquesta mesura excepcional.









"Aquí està la proposta, espero que vostès l'acceptin", ha etzibat a Pablo Casado durant la sessió de control al Govern en la Cambra Baixa. No obstant això, el líder dels 'populars' ha defensat la seva oferta de limitar l'estat d'alarma a dos mesos per a "salvar" la campanya de Nadal i l'"esperança de milions d'espanyols, sobretot els majors que viuen sense les seves famílies".





Per a Casado, aquesta nova proposta de Sánchez per a quatre mesos d'estat d'alarma segueix intentat "eludir" el control parlamentari. "Menys 'Aló president' els caps de setmana i més venir al Congrés com estipula la Constitució sempre que ha de donar compte de qüestions tan rellevants com una excepcionalitat constitucional", ha sollicitat, per a afegir que el Govern "encara és a temps d'acceptar" la proposta que ha posat el PP sobre la taula.





El president del PP ha avisat que no es pot aplicar un estat d'alarma tan llarg "sense control parlamentari ni judicial" perquè, al seu judici, això "desborda l'estat de dret" espanyol i l'europeu. "Li ha fet tanta vergonya aquesta cacicada que ni tan sols ve vostè a convalidar-la a les Corts demà", ha manifestat, per a afegir que la Llei de Sanitat que va aprovar el PSOE en 2011 dona el mandat al president del Govern en aquests casos.





UNITAT

En el seu torn, Sánchez ha recalcat que el seu Govern "està per la unitat" i ha afegit que això "significa escoltar i allargar la mà". Per això, i amb l'objectiu que el PP "doni suport a aquest estat d'alarma", ha plantejat que el Consell Interterritorial "revisi" aquesta mesura dins de quatre mesos. "Dins de quatre mesos el Consell de Política Interterritorial, on estan representats el Ministeri de Sanitat i els consellers de Sanitat, si estipulen que no és necessària ja l'alarma, el Govern revisarà la seva decisió i aixecarà l'estat d'alarma en quatre mesos", ha manifestat, per a afegir que si aquest òrgan diu que cal continuar altres dos mesos, aquesta mesura es prolongarà fins al 9 de maig.





ERROR RERE ERROR

El cap de l'Executiu ha subratllat que la "primera revisió" serà el 9 de març i la "segona revisió el 9 de maig". Al seu entendre, amb aquests nous terminis es podran trobar un "ampli suport" a l'estat d'alarma que se sotmet a votació aquest dijous en el Ple de la Cambra.





Sánchez ha afirmat que el Govern està "lluitant de manera contundent contra el virus", amb "totes les armes constitucionals" amb l'"únic objectiu" de "salvar vides, salvar empreses i salvar ocupacions". "El que estem fent és cogovernar en cooperació amb les comunitats, que són les competents en l'àmbit sanitari de salut pública, oferint-los totes les mesures i tots els recursos legals i materials per a aconseguir-lo", ha indicat.





El president del Govern ha assenyalat que, en aquestes circumstàncies, hi ha una oposició que ha optat pel camí del diàleg, el suport i la "crítica constructiva" i ha donat les gràcies als grups que estan disposats a votar a favor del decret de l'estat d'alarma aquest dijous en el Congrés.





No obstant això, ha acusat el PP d'estar cometent "error rere error" des de l'inici de la pandèmia, arribant a "denegar" un instrument constitucional "legítim i eficaç en la lluita contra el virus" com és l'estat d'alarma. "Va arribar a qualificar-ho com una dictadura constitucional. O és dictadura o és constitucional, però les dues coses és impossible senyor Casat", li ha etzibat.





CASADO LI DEMANA HUMILITAT

L'oferta de Sánchez ha enxampat a contrapeu en aquest moment a Casado, que l'ha acusat de "ensopegar" amb la mateixa pedra. Al seu judici, en comptes de "rectificar, ser humil i deixar-se ajudar", es dedica a "arremetre contra tots". "Abandoni la radicalitat, abandoni els pactes amb l'extrema esquerra. El que ha de fer és escoltar més a Felipe González i obeir menys al senyor Iglesias. Menys cesarismo d'ordeno i mando", ha ressaltat, per a agregar que els espanyols no volen "ni més bandades ni més enganys".





Casado ha dit llavors a Sánchez que "encara és a temps d'acceptar" la proposta del PP per a un estat d'alarma de dos mesos. "És el doble del que estan aprovant gairebé tots els països europeus i permetria limitar la mobilitat en els tres ponts", ha emfatitzat.









En aquest sentit, ha afirmat que la seva mà segueix tendida i que la "pilota" està en la teulada de Pedro Sánchez. "Seva és la responsabilitat, per la meva no quedarà. I el que acaba de dir vostè ara mateix és eludir el Parlament. Menys 'Aló president' els caps de setmana i més venir al Congrés com estipula la Constitució sempre que ha de donar compte de qüestions tan rellevants com una excepcionalitat constitucional", ha proclamat.