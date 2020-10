La Fiscalia no recorrerà la sentència absolutòria de Trapero

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha rebutjat presentar recurs contra la sentència que absol el més gran dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, a l'exdirector del cos Pere Soler i a l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat César Puig.









El Ministeri Públic, que va sol·licitar una condemna de 10 anys de presó per al major i els comandaments polítics i quatre anys de presó per Laplana pel delicte de sedició, ha explicat en un comunicat que després d'un "estudi, serè, ponderat i rigorós" tant la sentència dictada per la Secció Primera de la Sala del Penal de l'Audiència Nacional com de l vot particular, ha decidit no recórrer a l'entendre que aquest pugui prosperar per les "limitacions legals que actualment regeixen" en recursos contra les absolucions.





A causa de que en aquest procediment la Fiscalia és l'única acusació i que les defenses estan conformes amb la decisió absolutòria, la sentència que es va donar a conèixer el passat 21 d'octubre adquireix fermesa.





La Secció Primera de la sala penal va absoldre Trapero, els caps polítics de la policia autonòmica i a la intendent Laplana a l'entendre que no ha quedat acreditat que es posessin d'acord amb els líders del procés independentista de Catalunya perquè la policia autonòmica no complís els manaments judicials per tal d'impedir la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.





Davant d'aquesta decisió adoptada per majoria pels magistrats Ramón Saéz (ponent) i Francisco Vieira, la presidenta de tribunal, Concepció Espejel, va emetre un vot particular discrepant.