La nova portada de Charlie Hebdo, que caricaturitza a Erdogan, provoca la ira de Turquia

Turquia ha condemnat aquest dimarts la portada del nou número de la revista francesa 'Charlie Hebdo', que mostra una caricatura "repugnant" de el president turc, Recep Tayyip Erdogan, enmig de les tensions entre els dos països.









El portaveu de la Presidència turca, Fahrettin Altun, ha assenyalat que la portada és un esforç "repugnant" de la publicació "per difondre la seva racisme i odi cultural", abans de manifestar que els dibuixos "no tenen cap sentit real de la decència humana ".





"És clarament el producte d'un entorn cultural xenòfob, islamòfob i intolerant que el lideratge francès sembla voler per al seu país", ha criticat Altun en una sèrie de missatges publicats al seu compte de la xarxa social Twitter.





En aquest context, ha recordat que Turquia "ha deixat clar" que s'oposa "a qualsevol acte de violència contra civils i a qualsevol acte de terrorisme en nom de l'islam", encara que el país "no es quedarà callat" davant "els repugnants atacs a la nostra cultura i religió, sense importar d'on vinguin ", ha advertit.





"Una vegada més, les incitacions racistes, xenòfobes, islamòfobes i antisemites no podran incitar-nos a correspondre de la mateixa manera", ha agregat, negant que Turquia aneu a "doblegar-" davant "intimidació i provocacions" basades en una "percepció de victimització" .





"Aquest tipus d'atacs irresponsables i sense sentit a la nostra cultura només generaran racisme i discriminació", ha reiterat, abans de fer una crida a "tots els amics europeus sensats" per "lluitar contra aquest tipus de racisme cultural primitiu, esterilitat intel·lectual i discurs incivilitzat ".





Altun també ha defensat la figura d'Erdogan com el líder "més humanitari dels últims temps" a l'hora d'acollir a "milions de refugiats" de tot el món. "Aquells que no han mogut un dit per ajudar les dones, els nens i els discapacitats ara apunten al nostre líder amb el seu obscenitat", ha criticat.





La portada del nou número de 'Charlie Hebdo', que es posarà a la venda aquest dimecres, mostra a un home que suposadament és Erdogan assegut en una butaca aixecant la vestimenta tradicional àrab a una dona que sosté dues copes en una safata. Al costat del dibuix, pot llegir-se "Erdogan en privat és molt divertit", mentre que l'home, que llueix un gran bigoti, diu "Oh! La profeta!".













TENSIONS

La tensió entre França i Turquia és màxima a causa de la publicació de caricatures de Mahoma ia les declaracions de el president francès, Emmanuel Macron, que va prometre no "renunciar a la publicació" d'aquests dibuixos, després de la decapitació d'un professor que les va mostrar durant una classe.





Durant la jornada de divendres, les caricatures van ser projectades en diversos edificis públics, desencadenant una onada de crítiques per part dels països de majoria musulmana i la crida a un boicot als béns francesos en resposta a les declaracions de Macron.





Erdogan es va sumar el dilluns a la crida al boicot dels productes francesos, citant una "hostilitat contra l'islam", després de qüestionar la "salut mental" de Macron. "L'hostilitat amb l'islam s'ha convertit en política en alguns països europeus, recolzada als més alts nivells", ha criticat.





L'assassinat de Samuel Paty ha commocionat França, on més de 250 persones han mort en atacs perpetrats per islamistes extremistes durant els últims anys. Entre els morts cal comptar 12 persones que treballaven a 'Charlie Hebdo', que van morir en un atemptat perpetrat al gener de 2015 a les oficines del setmanari