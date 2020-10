El Govern es planteja rebaixar l'IVA de les mascaretes

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha obert la porta a abaixar l'IVA de les màscares o bé a abaratir el seu cost per als més desfavorits: "Ho estem explorant", ha dit al Congrés.

En resposta a una pregunta de Bildu, Garzón ha admès que el preu màxim fixat per unitat, 96 cèntims, segueix sent molt car per a un producte de primera necessitat i d'ús obligatori en aquests temps de pandèmia de coronavirus.





Per això, i malgrat que des del Ministeri d'Hisenda s'ha vingut descartant la baixada de l'IVA, el ministre d'Esquerra Unida ha assegurat que aquesta possibilitat està sobre la taula de govern.