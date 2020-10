JxCat, ERC i CUP abandonen les comissions de Parlament per protestar per les detencions

Els diputats de JxCat, ERC i la CUP han abandonat totes les comissions que es celebraven aquest dimecres al Parlament en protesta per les detencions de David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler i Josep Lluís Alay en una operació de la Guàrdia Civil contra el presumpte desviament de fons públics a l'independentisme.













A l'inici de les comissions aquest dimecres al matí els diputats de JxCat, ERC i la CUP han anunciat que s'absentaven per complet de la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) i posteriorment han anunciat la seva marxa també de la de Territori i les altres que estaven previstes.





A l'inici de la CAI, el diputat de JxCat Marc Solsona ha comunicat que la seva formació no participaria com a rebuig a les detencions: "Més detencions, més repressió i una altra operació. Creiem necessari fer-ho perquè, si hi ha una comissió al Parlament 100% política , és aquesta ".





Per la seva banda, el diputat Josep Maria Jové (ERC) s'ha sumat a JxCat i ha comunicat l'absència completa del seu grup en senyal de rebuig, perquè creu que "aquesta causa contra l'independentisme segueix més viva que mai".





En un comunicat, la CUP ha argumentat la seva decisió en les comissions d'aquest dimecres perquè, segons ells, l'operació de la Guàrdia Civil busca perseguir l'independentisme: "Hi ha informacions confuses i contradictòries respecte a aquest procediment judicial per vincular presumptes casos de corrupció amb el projecte independentista ".





OPOSICIÓ

El diputat de Cs Nacho Martín Blanco ha titllat d'inacceptable abandonar les comissions i ha acusat els diputats independentistes de no complir les seves funcions: "La ciutadania no mereix aquest menyspreu i falta de respecte per part de JxCat i ERC, sinó tot el contrari : mereix respecte i rendiment de comptes ".





Per la seva banda, Ferran Pedret (PSC) ha apuntat que, com a conseqüència d'aquesta acció, es podrien veure afectades les majories de la CAI per prendre decisions: "Aquesta decisió de la majoria parlamentària que dóna suport a el Govern ve a impedir la iniciativa parlamentària de els grups de l'oposició ", cosa que ha titllat d'abús.





Des dels comuns, Conchi Abellán ha assegurat que la seva formació sempre s'ha manifestat en contra d'operacions policials d'aquest tipus, però creu que l'activitat judicial no hauria de paralitzar l'activitat parlamentària: "Anem a una comissió a fer la nostra feina, se'ns paga per això. No podem tenir al Parlament i les comissions paralitzats ".





Finalment, el diputat del PP Manuel Reyes ha retret que els grups que donen suport a al Govern paralitzin les comissions quan, al seu parer, hi ha accions judicials que no els agraden: "Estan boicotejant l'acció de l'oposició. No podrem substanciar les iniciatives que avui portàvem ".





Després de la marxa de JxCat, ERC i la CUP, la CAI ha modificat l'ordre del dia i, d'un total de set punts, en els quals s'incloïen iniciatives de control parlamentari a la Generalitat, ha quedat un únic punt: la compareixença del secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, sobre la candidatura Barcelona-Pirineus dels Jocs Olímpics d'Hivern i la valoració dels Jocs Mediterranis celebrats a Tarragona.