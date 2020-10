La Generalitat anunciarà dijous les noves mesures per fer front al coronavirus

El Govern anunciarà aquest dijous les noves mesures que aplicarà per fer front a la pandèmia del coronavirus i els ajuts de suport i acompanyament per als sectors que es puguin veure més afectats, han explicat fonts de l'Executiu català.









En un comunicat, el Govern ha explicat que aquest dijous ha celebrat una sessió de treball amb la participació dels experts dels diferents departaments, especialment de Salut i Protecció Civil, per analitzar la situació sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia.





La reunió, que ha durat gairebé quatre hores, "ha permès que els diferents departaments posin en comú quina és la situació dels sectors vinculats a cada conselleria i que s'han vist més afectats per la pandèmia".





Així, han decidit "tenir preparades" per a aquest dijous les concrecions de les mesures addicionals que s'han d'acordar en el marc del Procicat per fer front a la pandèmia i per ajudar els àmbits afectats per les restriccions.





GABINET DE CRISI

L'Executiu català també ha informat que el gabinet de crisi que va constituir el Govern al març per la primera onada del coronavirus, que estava format pel llavors president, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i diversos consellers en funció de les afectacions, s'ha anat reunint periòdicament per seguir l'evolució de la situació sanitària.





Llavors estava presidit per Torra, però des de la seva inhabilitació per part de Tribunal Suprem (TS) estarà presidit per Aragonès, que exerceix les funcions de president.