El Corte Inglés tancarà al gener el centre de Francesc Macià

El centre d'El Corte Inglés a Francesc Macià tancarà definitivament les seves portes el proper mes de gener. L'empresa ha confirmat que un cop s'acaba la campanya de Nadal i Reis, baixarà la persiana d'un dels seus establiments emblemàtics de Barcelona.









Pel que fa a el futur dels 150 treballadors que romanen en aquest centre comercial, seran recol·locats en altres centres que el grup manté oberts a la capital catalana, com el de Diagonal o el de Plaça Catalunya.





Es tracta d'un tancament anunciat des que l'empresa va vendre l'edifici per 150 milions d'euros a l'empresari Pedro Alonso Agüera. A més, no es tracta de l'únic edifici que El Corte Inglés té a Barcelona que baixés la persiana. Idèntic futur li espera a centre situat a Can Baró i a centre d'Hipercor, a la Meridiana. Anteriorment, ja havia tancat el que trobava en plena Rambla.





La política de vendes adoptada per l'empres a està motivada per la necessitat d'obtenir diners i rebaixar la seva càrrega financera per fer front a l'enorme deute que arrossega des de fa algun temps.