Les declaracions del papa sobre els homosexuals generen gran controvèrsia a l'Església

Ja fa una setmana que el documental 'Francesco', dirigit pel rus Ievgueni Afineevsky, es va estrenar al Festival de Cinema de Roma. En el documental es mostra al Papa defensant que els homosexuals tenen "dret a estar coberts legalment". Des de llavors la controvèrsia al voltant de les declaracions no ha fet més que augmentar. D'una banda, col·lectius LGTBI es van alegrar de les seves paraules, tot i que van reclamar poder-se casar per l'Església. De l'altra, col·lectius dins de l'Església s'entesten a aclarir que el matrimoni homosexual per l'Església ha de seguir estant prohibit.









"Les persones homosexuals tenen dret a estar en una família, són fills de Déu, tenen dret a una família. No es pot fer fora ningú d'una família, ni fer-li la vida impossible per això", s'escolta dir al Papa en el documental . "El que hem de fer és una llei de convivència civil, tenen dret a estar coberts legalment. Jo el defensaré", afegeix.





El documental 'Francesco' explica la història personal d'una parella homosexual d'italians als quals, segons el seu testimoni, Francisco va animar perquè portessin els seus fills a la parròquia. El Papa no es refereix en cap moment a aquests acords legals per a tutelar els homosexuals com a matrimoni i de fet, quan era arquebisbe de Buenos Aires, es va oposar el 2010 a legalitzar les unions de persones del mateix sexe.





Què va dir en realitat el Papa?

Després de l'estrena, la revista jesuïta 'America Magazine' va sortir a desmentir les declaracions del Papa, assegurant que l'entrevista publicada al documental estava tallada i que en l'entrevista original, el Papa havia parlat de la "incongruència del matrimoni homosexual". Segons expliquen, sí va defensar una "llei de convivència civil" per a homosexuals, però no el matrimoni.





Segons aquesta publicació, el Papa va dir: "La gràcia de l'Esperit Sant existeix certament. Jo sempre vaig defensar la doctrina. I és curiós, en la llei de matrimoni homosexual, és una incongruència parlar de matrimoni homosexual. El que hem de fer és una llei de convivència civil. Tenen dret a estar coberts legalment ".





No obstant això, en la versió que va aparèixer en el documental presentat dimecres passat al Festival de cinema Internacional de Roma, el Papa diu en una sola frase i de seguit: "Les persones homosexuals tenen dret a estar en una família, són fills de Déu, tenen dret a una família. No es pot fer d'una família a ningú, ni fer-li la vida impossible per això. El que hem de fer és una llei de convivència civil. tenen dret a estar coberts legalment ".





L'Església no aprova les activitats homosexuals

Durant l'última setmana, diversos sectors de l'Església han sortit a explicar que la postura de l'Església no és l'acceptació del matrimoni homosexual, encara que sí poden acceptar que la llei els empari.





L'arquebisbe de Boston, Sean Patrick O'Malley, una de les figures del col·legi cardenalici més properes a Francesc, ha assegurat aquesta setmana que les declaracions del Papa sobre les unions civils no suposen una validació del comportament dels homosexuals. L'arquebisbe va deixar clar que "el magisteri del Papa ensenya de forma clara i consistent que el matrimoni entre un home i una dona per a tota la vida és el pla de Déu per tenir i criar fills". Així, es obstinació a remarcar que el Papa va advocar per donar aixopluc legal a les persones homosexuals, però mai va aprovar el seu matrimoni.





O Malley ha explicat que el mateix que passa amb els matrimonis de fet o els segons matrimonis que no són sacramentals, en els quals l'Església no creu però no condemna, tot i que "puguin violar les lleis de l'Església". Així doncs, ha assenyalat que és "comprensible" que els comentaris recents del Sant Pare sobre les unions civils hagin "captat l'atenció mediàtica de tot el món", però va deixar clar que tot i que "molta gent està ansiosa a l'Església per canviar la posició sobre el matrimoni i la família, la doctrina de l'Església catòlica no ha canviat amb les paraules del Papa ".





D'altra banda, el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i bisbe auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, va enviar una carta als sacerdots de la seva diòcesi sobre la "polèmica" per les declaracions del Papa Francesc sobre les persones homosexuals , per precisar que el Papa "no parla d'una nova família basada en la relació de dues persones de la mateixa sexe" i "no empra l'expressió unions civils". "Parla d'una llei de 'convivència civil' per donar cobertura legal. No empra l'expressió unions civils", aclareix Luis Argüello a la missiva, publicada aquest dilluns a la revista de la Conferència Episcopal 'Ecclesia'.





Segons la seva opinió, la confusió s'ha produït com a conseqüència de la "edició de les declaracions" i pels "titulars de premsa a tot el món parlant de canvi històric en la posició de l'Església".