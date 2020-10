El Govern central prima la inversió a Catalunya i Andalusia en detriment de la Comunitat de Madrid

El Govern central preveu invertir a Catalunya un total de 2.199,3 milions d'euros i a Andalusia 2.146,16 milions d'euros, convertint-les així en les comunitats autònomes que més diners reben per part de l'Estat el 2021, segons el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE). Per contra, a la Comunitat de Madrid li injectarà 1.250,28 milions d'euros, fet que suposa aproximadament un 66% menys respecte a la inversió a Catalunya i Andalusia.









En aquests 2.199,3 milions d'euros que el Govern té previst invertir a Catalunya per al 2021, estan inclosos els 200 milions que l'executiu ha d'abonar a la Generalitat en compliment d'una sentència de Tribunal Suprem.





Segons aquest escrit dels comptes públics, presentades aquest dimecres al Congrés per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, la quarta regió en la qual l'Estat farà una major inversió serà la Comunitat Valenciana (1.164,52 milions d'euros), seguida de Castella i Lleó (847.430.000).





Les següents comunitats autònomes que es troben a la llista són Galícia (832.240.000); Múrcia (625.550.000); País Basc (512.460.000) i Aragó (504.280.000).





LES CA QUE MENYS REBEN





Per la seva banda, Castella la Manxa perd pes en el conjunt nacional amb 426.590.000, un 3,5 per cent de les inversions, respecte a 2019 quan va percebre 637.340.000 d'euros (8 per cent). En aquesta mateixa línia, també disminueix la inversió a Cantàbria a 233.080.000, un 1,9 per cent del total, quan en l'exercici anterior va obtenir 246.850.000 d'euros.





També es troba en aquesta tònica Navarra, que rebrà una inversió de 88.020.000, que representen un 0,7 per cent del total; mentre que 2019 va rebre 108.510.000. En aquesta clau descendent, també Extremadura veurà minvada la seva inversió de 491.890.000 a 2019-415,12, que representa un 3,4 per cent del total.





A diferència de les anteriors, el Principat d'Astúries obtindrà 378.900.000, que suposen un 3,1 per cent en el repartiment, millorant la seva posició en l'exercici anterior quan va percebre una inversió de 378.900.000.





També guanyarà pes Balears, que rebrà 201.640.000 d'euros, un 1,7 per cent de la inversió prevista, davant l'estimació de 2019 que se situava en 152 milions. La Rioja obtindrà 59.900.000, un 0,5 per cent de la inversió, i millora els seus ingressos previstos enfront de l'any anterior que va obtenir 38.480.000.





Finalment, les ciutats de Ceuta i Melilla rebran 24,48 (0,2 per cent) i 53,87 (0,4 per cent) milions d'euros.