Illa adverteix que s'acosta un llarg hivern i unes festes molt diferents

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha advertit al Congrés dels Diputats que arriba "un hivern llarg" per l'alça dels casos de la Covid-19, pel que ha avançat que les festes enguany "seran diferents".

En la seva intervenció davant la cambra baixa per defensar la pertinença de l'estat d'alarma, el ministre ha enviat un missatge a la ciutadania perquè continuïn sense "relaxar les mesures" contra el virus, tot i "estar cansats" de "no poder abraçar "als seus familiars i de la resta d'alteracions que ha provocat la Covid-19 en la societat espanyola.





En qualsevol cas, ha avançat que encara "queda un horitzó ampli per davant" de convivència amb el virus. "Arriba un hivern llarg, tindrem unes festes diferents a què ens haurem d'adaptar. Es tracta de protegir la nostra població vulnerable i al nostre sistema sanitari. Es tracta de protegir-nos tots per protegir la salut de la població", ha argumentat, demanant en conseqüència als ciutadans que respectin les mesures d'ús de mascaretes, higiene de mans, menys mobilitat, més ventilació i major temps possible d'activitat a l'aire lliure.