El Barça mostra tot el seu poder derrotant amb claredat a la Juventus

El Barça es va imposar (0-2) a la Juventus gràcies a un gol de Dembélé en el primer temps i a un altre de Messi, i va sumar tres punts, de manera que compta amb victòries els seus partits de Champions i es manté líder en solitari de el Grup G.





El tècnic blaugrana pot estar satisfet de la seva primera sortida continental, a casa a més d'un favorit que no va poder comptar amb Cristiano Ronaldo perquè el portuguès està passant el coronavirus. El Barça va atacar bé i sobretot molt, sense pecar en un joc posicional sense intenció habitual els últims anys.





Això sí, l'únic que va encertar ser un Dembélé que a poc a poc recupera una versió notable, encara que sembla que segueix marcada pel seu passat desafortunat per les lesions. El francès és un velocista que no s'atreveix a arrencar i en aquests dubtes encara es veuen més jugades sense sentit que desbordi o perill. Messi també va estar bé.





L'argentí va fer un pas a el front en el Clàssic, tot i la derrota, enmig encara dels dubtes del seu rendiment després de la seva sortida frustrada. Potser la dimissió de Bartomeu i la seva Junta Directiva va acabar d'animar a un Messi que ho va intentar de totes les maneres, sobretot a la segona part, al costat d'un Pedri que de nou va brillar. I és que després del descans el domini i les ocasions van ser visitants, encara que sense sentència fins a un penal al 91.





El anada i tornada d'inici el va controlar aviat el Barça, tot i que d'aquesta arrencada també va poder treure més l'equip culer. El primer atac va ser una triple ocasió visitant, amb un regal de Demiral Messi, un xut potent de Pjanic i una pilota a el pal de Griezmann. En veritat la pressió era millor de la Juve, però sense treure partit.





En atac estàtic patir més a la primera part el Barça, sense trobar a Pedri, però en la primera que es va atrevir Dembélé va enviar la pilota a la xarxa ajudat en un rebot rival (0-1). La resposta va ser de Morata, en el seu primer gol anul·lat. El davanter madrileny, que va patir amb el VAR com els seus principis amb l'Atleti, va demostrar estar amb el gol de la seva part últimament però sense fortuna.





Va perdonar Messi en una bona paret de taló amb Griezmann i a la mitja hora una altra vegada Morata va marcar en fora de joc. El Barça va controlar l'intent de reacció local però va començar a perdonar. Així va ser la segona part, domini blaugrana i pilotes fora. L'ensurt culer va ser una vegada més un incrèdul Morata, que per un peu en l'aire es va quedar sense el gol per tercera vegada.





Els de Koeman jugaven amb De Jong de central per lesió d'Araújo des de la represa, però va passar desapercebut. El Barça va dominar amb llargues possessions i també va generar perill a la contra, però ni Messi, ni Pedri, ni Griezmann van portar la tranquil·litat a casa del campió italià. Pirlo, un altre que s'estrenava en cartell de luxe, ho va buscar amb l'entrada de l'ex del rival Arthur i Bernardeschi.





Tampoc ho va canviar l'expulsió de Demiral a cinc minuts de la fi, ja que la Juve no podia mirar enrere, però un penal de Bernardeschi a Ansu Fati, un altre que no va matar quan va poder, va deixar el 0-2 de Messi. Després de caure en el Clàssic, el Barça supera el primer examen d'una Champions que segueix sent l'objectiu número u.





Alineacions

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski (McKennie, min.75), Bentancur (Arthur, min.83), Rabiot (Bernardeschi, min.83), Chiesa; Morata i Dybala.

Barça: Neto; Sergi Roberto, Araújo (Busquets, min.46), Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Pedri (Braithwaite, min.91), Griezmann (Junior, min.89), Dembélé (Ansu Fati, min.67) i Messi.

Gols 0 - 1, min.14, Dembélé. 0 - 2, min.91, Messi, de penal.

Àrbitre: Danny Makkelie. Targetes grogues per Kulusevski (min.45 + 3), Demiral (min.70), Quadrat (min.74) i Rabiot (min.79) per part de la Juve. I a Sergi Roberto (min.60) al Barça. Targeta vermella a Demiral (min.85).