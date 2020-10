El Govern posa a 5.000 Mossos i milers de policies locals per vigilar el confinament

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat que posarà a uns 5 .000 mossos i milers de policies locals a vigilar el compliment de les mesures de seguretat imposades pel Govern. La vigilància a l'interior dels municipis i en les entrades i sortides dels mateixos estarà a càrrec de les policies locals, mentre que els Mossos d'Esquadra s'encarregaran de controlar els moviments a les carreteres.









Per la seva banda, la consellera de Presidència de la Generalitat de Govern, Mertxell Budó, ha desgranat les mesures que ha adoptat l'Executiu per recomanació del Procicat, i ha afirmat que per aquest cap de setmana de Tots Sants s'ha optat per ser una mica més permissius perquè els ciutadans puguin visitar els cementiris en els quals es troben els seus familiars.





Per això, el confinament perimetral dels municipis podrà obviar-se en el cas que es vagi a visitar un cementiri sempre que el cementiri es trobi a la mateixa comarca en què es viu.





A més, ha aconsellat que les visites es facin de manera esglaonada de manera que es permet que es facin al llarg de tot el cap de setmana.





Les mitjanes més importants anunciades per la portaveu són les següents:

mobilitat:

- Es restringeix l'entrada i sortida de Catalunya durant quinze dies, exceptuant els desplaçament per motius de treball, assistència a centres sanitaris, motius laborals, estudis o atenció a persones dependents.

- Es restringeix l'entrada i sortida dels municipis tots els caps de setmana des de les 18:00 hores de divendres fins a la 06:00 del dilluns, amb les excepcions abans esmentades per a tota la comunitat.

- Es permeten els desplaçaments dins de la comarca en la qual es visqui durant aquest cap de setmana per acudir als cementiris.

- Es permet la mobilitat per a competicions esportives autoritzades i per a les persones que tinguin un permís penitenciari.





- Educació: Es redueix l'assistència d'alumnes als centres escolars i totes les activitats que es puguin fer de manera telemàtica s'han de fer a distància. Només es permeten l'assistència per a activitats presencials. Se suspèn l'esport escolar i les activitats fora dels centres.





- Restauració. Se suspèn l'obertura de tots els serveis de restauració, excepte per al lliurament a domicili o recollida en el local. Podran romandre oberts els restaurant dels hotels només per a servei dels seus clients. També podran obrir els dels centres hospitalaris i sociosanitaris i centre de treball per atendre les necessitats dels treballadors i usuaris d'aquests centres





- Reunions: Es prohibeixen les reunions de més de 6 persones, excepte quan siguin convivents o en els llocs de treball. Això no s'aplica al dret de manifestació, que podrà exercir-se segons acordi l'autoritat competent. Persones convivents són aquelles que habiten sota el mateix sostre a les cuidadores habituals.





- Comerços: Es tanquen tots els centres comercials i només podran romandre obertes les botigues de productes de primera necessitat, alimentació i higiene. Els comerços minoristes podran obrir sempre que tinguin una superfície inferior als 800 metres quadrats op, si té més, delimitin aquesta superfície per a l'accés al públic, que només podrà ser d'un 30% de l'aforament.





- Esglésies: L'aforament màxim és del 30%





- Transport públic: Es manté al 100%.





- Cultura: Es tanquen totes les sales d'activitats culturals com cinemes, teatres, auditoris, tant a l'aire lliure com tancats. Es poden obrir els museus i sales d'exposicions amb un aforament del 33%. Les biblioteques només romandran obertes per al lliurament d'articles reservats o la seva devolució.





- Esport: Només estan permeses les activitats esportiva de caràcter professional, tant estatals com internacionals, però sempre sense la presència de públic. Romandran tancats els centre esportius, com gimnasos, excepte els de caràcter professional.





- Parcs: Romandran oberts fins a les 20:00 hores, tot i que sempre caldrà respectar les mesures de seguretat.