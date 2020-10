Si les dades no milloren, la Generalitat demanarà al Govern central el confinament domiciliari

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha sostingut que el confinament domiciliari sempre ha de ser l'última alternativa, de màxima intensitat, però ha avisat que si les mesures preses per la Generalitat no són suficients i les dades de contagi de la Covid-19 no milloren, hauran de "instar el Govern espanyol perquè es prengui aquesta decisió".













"No podem renunciar a cap mesura efectiva", ha defensat el secretari general de Salut en una entrevista a TV3 aquest divendres, i ha afegit que no s'acontentaran amb aplanar la corba de contagis sinó que s'ha de doblegar i per això no renuncien a cap instrument que ho permeti.





Ha assegurat que el Govern té previst habilitar aquest divendres la contractació d'estudiants dels últims cursos de medicina, infermeria i formació professional sanitària per reforçar el sistema sanitari.





"Esperem que la setmana no acabi sense que la consellera Alba Vergés ferma una resolució per habilitar que aquests col·lectius puguin treballar", ha afirmat Ramentol, i ha insistit que intentaran que es faci al llarg del dia, però necessiten les màximes garanties jurídiques .





LA CULTURA I EL RASTREIG

Sobre per què es tanca la cultura si la Generalitat la considerava segura, Ramentol ha explicat que no es fa perquè hi hagi hagut contagis en cinemes i teatres, sinó que l'objectiu "és disminuir tant com es pugui la interacció i la mobilitat social".





El secretari de Salut ha defensat que no renunciaran al rastreig de casos, però l'estratègia actual no se centrarà només en aquest, i ha destacat que "tindrà molta importància" quan es comenci la nova desescalada de contagis.





Preguntat pels 3 milions de tests ràpids anunciats pel Govern, Ramentol ha assegurat que ja s'ha repartit un milió en centres d'atenció primària i hospitals i que s'estan utilitzant per a casos amb símptomes i "l'evidència és prou sòlida per estendre'ls a persones asimptomàtiques amb contacte estret amb persones ja identificades ".