Una manifestació negacionista a Bilbao acaba amb sis detinguts i 20 contenidors cremats

Sis persones van ser detingudes després d'uns incidents al centre de Bilbao dijous a la nit, per la crema de més d'una vintena de contenidors, registrats després d'una concentració de protesta pel toc de crema implantat al País Basc per controlar l'expansió del coronavirus.









En concret, cap a les 21.30 hores va tenir lloc a la plaça Indautxu de Bilbao una manifestació no comunicada de persones en protesta per les mesures de restricció de la mobilitat decretades per l'Executiu basc, segons ha informat el Departament basc de Seguretat.





En el transcurs de la mateixa, es van registrar incidents en aquesta zona i els carrers adjacents com la crema d'una vintena de contenidors. A més, els agents de l'Ertzaintza van haver d'intervenir davant l'actitud violenta dels que participaven en la concentració.





Sis persones van ser detingudes per l'Ertzaintza en el marc d'aquests incidents, que es van prolongar fins a les 23.30 hores aproximadament, moment en el qual el centre de Bilbao ha recuperat la normalitat.