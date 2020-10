"Carrer de Txernòbil": adéu a el teatre (durant quinze dies), amb una premi Nobel que va evocar una catàstrofe nuclear

Hi ha alburs imprevisibles. L'última funció de teatre que vaig veure abans que es decretés el primer confinament general, a mitjans de març, va ser un espectacle musical protagonitzat per Joan Vázquez. Es presentava a l'Espai Brossa. I en aquest mateix espai escènic he participat de l'última funció teatral abans de el nou confinament que ha suposat la segona clausura de totes les activitats culturals, ara durant un període inicial de quinze dies. La funció va donar començament davant la silenciosa presència de vuit espectadors quatre hores abans de les zero del dia trenta, és a dir, amb el temps suficient per veure "Carrer de Txernòbil" i tornar a casa dins de la legalitat.









Davant nostre, Evelyn Arévalo, sense més additaments que una pantalla a el fons de l'escena amb imatges de temps feliços en la colònia de treballadors de la ciutat ucraïnesa i una cadira en la qual roman asseguda durant poc més d'una hora, el temps que dura el monòleg basat en "la pregària de Txernòbil", un text de la premi Nobel bielorussa Svetlana Alexsievitx, en què porta a col·lació el testimoni real de la Ludmila Ignatenko. Ludmila és la vídua d'un dels bombers que va ser requerit per intervenir en l'incendi que s'havia produït a la central nuclear situada al terme municipal citat, un gegantí centre de producció construït amb tecnologia obsoleta en temps de la Unió Soviètica. L'accident, inicialment silenciat i després manipulat, va ser, amb el posterior ocorregut a la localitat japonesa de Fukushima, un dels més greus que hi ha hagut en temps de pau. Ludmila/Evelyn narra la seva vivència d'aquella tragèdia asseguda davant de la finestra de casa seva i explica com el seu marit va sortir al matí a complir un servei propi de la seva professió per no tornar mai.





Diu Joaquim Armengol, que ha dirigit la dramatúrgia i ha posat en escena el text, que "Aleksiévitx emfatitza les conseqüències de Txernòbil sobre gent que viu en una nova realitat que encara no ha estat entesa. Aquells que van viure Txernòbil són els supervivents de la Tercera Guerra Mundial. En aquest món hostil tot sembla completament normal, el mal s'amaga després d'una nova màscara, no es pot veure, sentir-lo, tocar-lo o olorar-lo. Qualsevol cosa pot matar-te -l'aigua, el sòl, una poma, la pluja- el nostre diccionari està desfasat. No hi ha encara paraules ni sentiments per descriure-ho". I és que, en efecte, les conseqüències d'aquell desastre van arribar molt més lluny del lloc en què va ocórrer i va afectar milers de persones, moltes de les quals van morir.





Amb els vímets que hem citat és fàcil comprendre que la versió teatral del text de Aleksiévitx exigeix un rigorós treball actoral que ha assumit amb esforç Evelyn Arévalo. Mai és fàcil interpretar un monòleg, segons la nostra manera de veure, el gènere teatral més exigent, però més encara si la intèrpret ha de fer-ho sense aixecar-se de la cadira més que ocasionalment en el transcurs de més d'una hora. Per a això és necessari posar en joc els escassos recursos que té a la seva disposició: en primeríssim lloc la veu, que canvia d'intensitat i va de simple murmuri fins al crit indignat i rebel (a la nostra manera de veure potser sempre en to excessivament baix al punt que, com en molts moments parla amb acusada rapidesa, resulta poc intel·ligible), i les mans. Un repte francament formidable que, però, supera satisfactòriament, encara que insistim en la conveniència que parli una mica més alt, el murmuri no ha de resultar inaudible...





Veure "Carrer de Txernòbil" quan estem a punt d'estimbar-nos, ara ja no una ciutat, ni un país, sinó tot un continent i fins i tot gairebé tot el planeta, pel precipici d'una pandèmia és tot un presagi que esperem no vagi molt més enllà d'aquesta experiència teatral.