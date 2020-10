El Barça viatja a Mendizorroza disposat a remuntar el vol a la Lliga

L'equip de Ronald Koeman viatja a el camp de l'Alabès disposat a acabar amb la mala imatge que ha vingut donant en els últims partits lleugers. Per això, és molt probable que el tècnic holandès aposti per mantenir el bloc va aconseguir el triomf a Torí, encara que amb alguns canvis obligats. En defensa, torna Piqué, que es va perdre el duel davant el Juventus per sanció, i és probable el retorn de Dest a la banda.





Més dubtes plantegen al centre de camp i en l'atac. És possible que Pjanic es mantingui en la titularitat per acompanyar Busquets i donar descans a De Jong.





Tampoc estan clars els jugadors d'atac. Sí que Messi seguirà com a enllaç. Però, a partir d'aquí, la presència de Griezmann és una incògnita malgrat el seu bon partit a Torí, el mateix que la de Dembélé. Tampoc està garantida la presència de Pedri ja que sembla que Ansu Fati recuperarà el seu lloc a l'onze. Les altres dues posicions d'atac es les disputen Griezmann, Dembélé, Pedri i Trincao.





El Barça es trobarà amb un Alabès que no ha començat massa bé la temporada al seu estadi, ja que ha perdut dos dels quatre partits que ha disputat, una circumstància que han d'aprofitar els de Koeman per treure un resultat positiu.





Alineacions probables:

Alabès: Pacheco, X.Navarro, Lejeune, Laguardia, Edgar, Battaglia, Jota, Pina, Duarte, Deyverson i Joselu.

Barça: Net, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Pjanic, Dembélé, Griezmann, Ansu Fati i Messi.

Àrbitre: Iglesias Villanueva.