L'extrema dreta s'incrusta entre els contraris a les mesures restrictives per crear alarma social

La denúncia del director dels Mossos d'Esquadra, en Pere Ferrer, que en els incidents provocats la nit de divendres a Barcelona després d'una manifestació de contraris a les mides restrictives havia presència de persones vinculades a grups d'extrema dreta s'ha generat certa inquietud entre la ciutadania.





La raó és que el mateix que va passar a Barcelona ha passat en altres ciutats espanyoles. El relat en totes elles és similar. Un grup de persones es manifesta pacíficament en contra de les mesures restrictives que per intentar frenar la transmissió de la Covid-19 han pres el Govern central i els governs us autonòmics. Quan la manifestació està a punt d'arribar a la seva fi, grups perfectament organitzats de persones es llancen a provocar enfrontaments amb la policia que acaben en trencaments de escapares, incendi de contenidors i persones ferides.





A Burgos la situació va ser semblant. Diverses desenes de persones es van dedicar, després de la manifestació, a provocar incidents, incendiar elements de mobiliari urbà i llançar pedres i ampolles contra la policia. Les conclusions que les autoritats burgaleses han tret dels altercats és similar a la que han arribat les de Barcelona. Entre els manifestants van incrustar elements d'extrema dreta. Així ho va assegurar l'alcalde de la ciutat, Daniel de la Rosa, que va reconèixer que Vox havia encoratjat aquestes manifestacions.





Situacions similars s'han viscut en altres ciutats, com a Santander i Bilbao, València o Sevilla. Els aldarulls també van acabar allà amb ferits i detinguts i amb la sensació, per part de les forces de seguretat, que l'inici dels disturbis va estar dirigit per elements amb algun tipus d 'connexió dels grups d'extrema dreta.





PREOCUPACIÓ

Els incidents i la radicalitat d'algunes de les persones que els van provocar ha creat certa preocupació entre els cossos policials. Els responsables dels Mossos d'Esquadra han reconegut que malgrat estar alertats de la convocatòria s'han vist sorpresos per la violència amb què alguns d'aquests grups han actuat.





D'igual manera, en la resta de la ciutats en què s'han produït incidents els responsables policials s'han sorprès per l'actuació de determinats grups violents, que van provocar situacions molt perilloses.





De fet, el sindicat Jupol de la Policia Nacional ha optat per prendre cartes en l'assumpte i fer una crida a la calma per evitar que els incidents tornin a produir-se. Encara que reconeixen que ha persones que tenen dret a estar indignades per la situació que s'està vivint a tot li país, també asseguren que no baixaran la guàrdia i que demana als ciutadans responsabilitat i que es respectin les normes de l'estat de dret.





LA COMPRENSIÓ DE VOX

Postura molt diferent és la que ha mostrat el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha culpat l'extrema esquerra i als menes dels actes de violència, is'ha mostreu molt comprensiu amb les protestes que s'han produït en contra de les mesures restrictives.





Abascal, per mitjà de les xarxes socials, ha demanat "a la policia que protegeixi el dret de manifestació. I que identifiqui i detingui l'extrema esquerra, els menes i infiltrats que estan provocant aldarulls i saquejos".





A més, la justificat les manifestacions assegurant que són producte de la indignació dels ciutadans. "Hi ha més motius que mai per protestar contra aquest govern que ens arruïna", ha publicat a les xarxes socials.





En termes semblants s'ha posicionat el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, que en el seu xarxa social ha escrit: "Els anomenen negacionistes. Són treballadors a l'atur, pares sense nòmina per alimentar els seus fills, autònoms que no tenen feina i que avui han vist la seva quota augmentada. Espanyols corrents de Barcelona, fins als nassos de ser empresonats i condemnat a la misèria ".