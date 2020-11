El PP denuncia comentaris "sexistes" de Fernando Simón contra les infermeres

El Grup Parlamentari Popular ha registrat aquest dilluns un escrit de queixa a l'Observatori de la Imatge de les Dones, dependent del Ministeri d'Igualtat, en el qual denuncia els comentaris sexistes i vexatoris abocaments pel director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, contra el col·lectiu d'infermeres.













En aquest escrit, impulsat per la portaveu del GPP, Cuca Gamarra, i la portaveu adjunta de la direcció del Grup i responsable d'Igualtat, Marga Prohens, se subratlla que, segons consta en els principis d'aquest Observatori, es considera que un contingut és "sexista o discriminatori", entre altres causes, "en cas de ridiculitzar, infravalorar o presentar de forma vexatòria a les dones en qualsevol classe d'activitat professional".





Els comentaris "sexistes i vexatoris" de Simón contra les infermeres, denunciats pel GPP, es van produir en una entrevista 'on line' recollida al canal de Youtube dels germans Pou. En la mateixa, li preguntaven si li agradaven "les malalties infeccioses o les infermeres infeccioses".





"Fernando, hi ha hagut aquí una cosa que no ens ha quedat molt clara quan has començat amb aquesta pregunta. No ens ha quedat molt clar si t'agradaven les malalties infeccioses o les infermeres infeccioses", li preguntaven, al que Simón, segons recorda el PP, responia que "no els preguntaven si eren infeccioses o no, això es veia uns dies després".





"Les professionals de la Infermeria porten dècades lluitant contra estereotips masclistes i sexistes que les denigren, no només professionalment, sinó com a dones. No en va, el 27 de desembre de 2017, l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats va publicar un comunicat rebutjant categòricament qualsevol cosificació de les professionals de la Sanitat a mitjans audiovisuals ", assenyalen els populars en l'escrit.





En relació amb els comentaris de Simón, el Consell General d'Infermeria ha denunciat aquest diumenge en un comunicat que aquest tipus de comentaris, acudits i acudits són un "atemptat contra la dignitat de la dona i contra la dignitat d'una professió sanitària imprescindible", a l' temps que li reclamaven "disculpes immediates" i mostraven la seva disposició a posar en marxa una campanya per demanar a Parlament la reprovació pública de Simón i demanar a Govern el seu cessament immediat.





En aquest comunicat, el Consell d'Infermeria subratllava que a l'ésser el portaveu de Govern en la gestió de la pandèmia, Simón té presència contínua i constant en tots els mitjans de comunicació i "màxima rellevància" pública en aquest moment.