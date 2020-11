Robles parla sobre les declaracions sexistes de Simon i creu que ha de demanar disculpes

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que les declaracions de el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, sobre el col·lectiu d'infermeria "no van ser afortunades" i que, enaltint la seva tasca durant aquesta pandèmia , creu que els càrrecs públics han de demanar disculpes quan s'equivoquen.









Així s'ha referit als comentaris jocosos pronunciats per l'epidemiòleg en una entrevista i que han motivat les crítiques de el Consell General d'Infermeria per entendre que són un "atemptat contra la dignitat de la dona i contra la dignitat d'una professió sanitària imprescindible". El PP també ha elevat un escrit de queixa a l'Observatori de la Imatge de les Dones, dependent de el Ministeri d'Igualtat.





"Aquestes declaracions no han estat afortunades, igual que li puc admetre que no va ser afortunat que anéssim a un acte públic encara que fos el reconeixement a la feina de les Forces Armades i, per tant, juntament amb posar el valor el treball que està realitzant Fernando Simon, quan els responsables polítics ens equivoquem, cal demanar disculpes ", ha recalcat en declaracions a TVE.





La ministra també ha realitzat "autocrítica" respecte a la seva presència en un lliurament de premis al Casino de Madrid en ple estat d'alarma, si bé ha al·legat que va assistir pel reconeixement a la tasca de l'Exèrcit durant aquesta pandèmia, que va salvar vides.





"Accepto les crítiques i sóc la primera que ho faig", ha aprofundit Robles per reivindicar, però, el "elogi" per a les Forces Armades que van estar "en primera línia" a la lluita contra el coronavirus. "Demano disculpes però poso el valor el reconeixement de el paper de les Forces Armades", ha insistit.





CONDEMNA ELS DISTURBIS D'AQUEST CAP DE SETMANA

D'altra banda i en relació als disturbis aquest cap de setmana en diverses regions de país, la ministra ha emmarcat aquests incidents en una "minoria absolutament inacceptable i rebutjable", contraposant "l'esforç" i "la responsabilitat" de milions d'espanyols durant la pandèmia.





I és que Robles ha desgranat que aquests altercats responen a una "minoria violenta" que val la "condemna més absoluta" per pertorbar l'ordre i que només representen a la "insolidaritat".





També ha deixat clar el seu "crítica rotunda" a aquells grups que d'"alguna manera estan justificant" aquests incidents, referint-se a el cas concret de Vox que "si no ho aplaudien, d'alguna manera no ho veia malament". En aquesta línia, ha considerat que cap grup polític "pot tenir la més mínima tolerància" amb aquests actes violents.





CREU QUE HI HAURÀ acord AMB EL PP SOBRE EL CGPJ

En el pla polític, Robles veu "imprescindible" que es renovi el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), cosa que "depèn del PP" que no pot "perdre ni un dia més" en complir el mandat judicial per canviar els vocals de l'òrgan de govern dels jutges, a què han agafat "com a ostatge".





En aquest sentit, ha recordat que el Govern ha tingut la seva mà de nou per buscar un acord i està convençuda que s'aconseguirà, indicant que el termini per fraguarlo depèn de el sentit de la responsabilitat que tinguin els populars.