Boris Johnson no veu alternativa al confinament durant quatre setmanes

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha assegurat aquest dilluns en la Cambra dels comuns que el Regne Unit no té "més alternativa" que decretar un nou confinament perquè el país aturi l'expansió de la pandèmia de coronavirus, que ja ha deixat més d'un milió de contagiats en la nació.

Johnson ha explicat el seu pla per tancar el Regne Unit quatre setmanes a partir d'aquest dijous per a persuadir als conservadors que no donen suport a la iniciativa. Si bé els laboristes s'han compromès a donar suport a les noves mesures, diversos conservadors han expressat la seva oposició al tancament d'hotels i la majoria de botigues minoristes.





El primer ministre ha defensat que, si no s'actua ara, el sistema nacional de salut britànic corre el risc de sofrir un "desastre mèdic i moral". Citant les prediccions científiques sobre l'"avanç implacable d'aquesta segona ona", ha reblat que "no hi ha més alternativa que prendre més mesures, a nivell nacional", segons ha informat el diari 'The Guardian'.





No obstant això, Johnson ha considerat "correcte" provar totes les opcions possibles per controlar el virus a nivell local, però ha conclòs que, amb les xifres a la mà, ja no són suficients i el confinament és inevitable para el Regne Unit.





QUÈ OBRA I QUÈ TANCA

En aquest confinament continuaran funcionant els col·legis, instituts i universitats, mentre que els sectors que no poden teletreballar, com a construcció o indústria podran seguir mantenint la seva activitat, segons va anunciar el dissabte Johnson.





Els pubs, bars i restaurants hauran de tancar, encara que podran oferir productes per endur o a domicili. Els comerços no essencials, perruqueries, centres d'oci i entreteniment també romandran tancats.





Johnson també va anunciar una pròrroga de les ajudes per abonar els salaris dels treballadors que no puguin seguir amb la seva activitat. En principi la compensació acabava aquest dissabte, però continuarà en funcionament durant el mes de novembre.





GAIREBÉ 19.000 CASOS

Les autoritats sanitàries britàniques han confirmat aquest dilluns 18.950 noves persones contagiades de la Covid-19 i 136 morts més, per la qual cosa el Regne Unit comptabilitza ja 1.053.864 i 58.925, respectivament, des que va començar la pandèmia.





En referència a la situació hospitalària, 10.918 persones estan ingressades en hospitals a causa de la malaltia, i 978 d'elles requereixen de respiració mecànica.