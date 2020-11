Dimecres hi haurà una compareixença d'Aragonès i Budó per analitzar la gestió de la segona onada

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, compareixeran aquest dimecres al ple de Parlament per informar sobre les últimes mesures adoptades per frenar i contenir la segona onada de la pandèmia del coronavirus, en una intervenció que començarà cap a les 10.30 hores i que podria arribar a tenir una durada de fins a 3 hores.









D'aquesta manera, el Govern iniciarà les compareixences periòdiques que aquest dimarts s'ha compromès a realitzar cada 15 dies en seu parlamentària per retre comptes per la gestió de la segona onada de la pandèmia.





El ple començarà a les 9.00 hores amb la sessió de control a la Generalitat, que és la tercera després de la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra i la primera després de les últimes mesures adoptades per l'Executiu català per frenar la propagació de virus, com la pròrroga del tancament al públic de bars i restaurants o el tancament perimetral municipal de cap de setmana.





A la sessió de control, els grups parlamentaris podran fer una pregunta corresponent a les funcions de president de la Generalitat i poden escollir entre si dirigir-la al vicepresident, Pere Aragonès, o a la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó.





Seguidament, el president de Parlament, Roger Torrent, llegirà una declaració institucional amb motiu del Dia del Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH).





DOS DECRETS-VUIT MOCIONS

L'ordre del dia de ple, que s'allargarà fins dijous, inclou el debat i votació per validar o derogar el decret de la Generalitat sobre mesures urgents i de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.





Així mateix, se sotmetrà a debat i votació un altre decret en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus, i tots dos decrets es votaran el mateix dimecres a la tarda abans de la suspensió de la sessió de dimecres.

Al llarg de ple, hi haurà nou interpel·lacions dels grups parlamentaris als consellers i es debatrà una proposició de llei registrada per la CUP que pretén estabilitzar a treballadors del sector públic català.





L'ordre del dia també s'inclouen vuit mocions, que es votaran dijous: una referent a l'atenció a la gent gran, proposada pel PSC-Units; sobre falta d'acompanyament a les empreses durant la gestió de la pandèmia o sobre l'ús de les llengües en els mitjans de comunicació públics, ambdues registrades per Cs, entre d'altres.





D'aquesta manera, s'estima que el ple finalitzi el dijous cap a les 19.05 hores després de la votació de les vuit mocions i de la proposta de resolució sobre la situació al Baix Penedès (Tarragona), que s'haurà debatut aquest mateix matí.