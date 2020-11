El Govern destinarà 1.000 milions per lluitar contra la bretxa digital a l'educació

El Ministeri d'Educació i FP destinarà 1.013 milions d'euros per lluitar contra la bretxa digital a les aules. Segons ha explicat la ministra Isabel Celaá, aquesta partida servirà per lliurar a les comunitats autònomes uns 250.000 dispositius mòbils, que s'uneixen als 500.000 previstos en el primer Pla Educa a Digital.





Per explicar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per 2021 que corresponen al seu departament, Celaá ha assenyalat que els 5.697.000 (incloent-hi els 1.853 dels Fons Europeus) tenen un triple objectiu: la promoció de l'equitat, l'impuls de la Formació professional i la digitalització de l'Educació.





A més del repartiment d'equips digitals, el Ministeri té previst destinar 827 milions a la instal·lació de 236.318 aules digitals interactives i altres 31 milions per a la capacitació i suport per a l'ús dels Sistemes Digitals Interactius (SDI) a les aules.





En aquest sentit, també està prevista la formació de docents de FP en digitalització aplicada als sectors productius, que comptarà amb una inversió de 2,5 milions d'euros que, segons ha indicat la responsable d'Educació, permetrà formar 25.281 docents.





L'accés de les aules a la digitalització forma part, també, de les polítiques que el Ministeri vol impulsar per a una major equitat, un aspecte que, en el total del pressupost destinat a promocionar-la suma 2.360 milions d'euros.





ABANDONAMENT ESCOLAR

Una part important d'aquest esforç, segons ha indicat la responsable d'Educació, correspon a les beques i ajudes a l'estudi, per a les que es destinaran 2.090 milions. "El major pressupost hagut fins ara", ha destacat. Segons ha explicat, amb aquesta inversió, que suposa un increment de 515 milions, el Govern continua la seva reforma de el sistema.





Precisament, després de conèixer aquest augment, pares i alumnes van coincidir a celebrar l'increment de la partida encara que van discrepar en l'objectiu de les ajudes. Així, mentre la Confederació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes i Pares de Família (Concapa) va destacar que l as beques han de facilitar l'estudi a aquelles persona amb menys recursos però sempre lligades a l'esforç i resultats acadèmics, el Sindicat d'Estudiants va considerar que es quedaven "curtes" i demanaven la gratuïtat de tot l'ensenyament universitari.





El Ministeri també preveu dedicar 200 milions d'euros a la creació, el 2021, de 21.794 places de Primer Cicle d'Educació Infantil de titularitat pública.





Celaá ha destacat, a més, que l'objectiu d'equitat suposa seguir treballant en la prevenció de l'abandonament escolar. Per a això es preveu invertir 80 milions d'euros en 1.800 centres d'especial complexitat educativa, per mitjà de el Programa PROA +. De la mateixa manera, es destinaran 30 milions d'euros a la creació de 618 Unitats d'Acompanyament i Orientació Personal i Familiar de l'alumnat educativament vulnerable.





CANVIS A LA FP

Pel que fa a l'últim objectiu del Ministeri, Celaá ha explicat que es tracta d'impulsar la FP, "garantint el seu paper com a eix vertebrador de l'economia i de l'Estat de benestar". Per 2021, el pressupost per a aquest sistema inclou per primera vegada partides corresponents a la Formació Professional per a l'Ocupació vinculada a el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, les competències assumeix en aquesta legislatura el Ministeri d'Educació.





En total, la FP espanyola comptarà amb una inversió de 1.628 milions d'euros, dels quals 974 corresponen a la FP per a l'ocupació, mentre que a la FP de el sistema educatiu es destinen 654 milions. Aquesta última xifra, suposa un increment del 349% respecte al gener del 2020.





Tal com ha explicat la ministra, d'aquesta inversió, 127 milions d'euros permetran l'acreditació de les competències bàsiques i professionals d'unes 532.800 persones; 64 milions es destinaran a la creació de 47.400 places noves de FP (amb l'objectiu d'assolir les 200.000 places en quatre anys); s'invertiran 170 milions per a la conversió de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau superior en bilingües; i 30 milions aniran a l'oferta modular formativa en empreses de la qual es beneficiaran 125.000 treballadors ocupats i aturats.





PUJADA HISTÒRICA

D'altra banda, Celaá ha informat que, 225 milions d'euros dels PGE del Ministeri estaran destinats a l'activitat educativa a Ceuta i Melilla (el que suposa un augment de l'11,7% respecte al gener del 2020).





De la mateixa manera, l'acció educativa a l'exterior comptarà amb una partida de 119 milions d'euros per a difondre l'educació, la llengua i la cultura espanyoles a més 40.000 alumnes en 27 països. A la formació permanent de professorat es destinaran 3,8 milions d'euros (2,25 milions més respecte al pressupost de 2020).





Finalment, i en línies generals, la ministra ha destacat l'augment de la partida per al seu Ministeri, que ha augmentat un 139% respecte als pressupostos amb els quals el departament va començar 2020.





La responsable d'Educació l'ha qualificat de "pujada històrica" i, després d'agrair al president de Govern, la seva empatia cap a aquesta matèria, ha assenyalat que la prioritat que aquest Govern amb l'Educació "està a les antípodes de les retallades i l'abandó que va patir el sistema educatiu després de la crisi financera de fa una dècada ".