Els sindicats acusen la Generalitat d'haver permès l'entrada de la Covid-19 a les presons

L'agrupació de personal penitenciari de CCOO ha exigit mesures preventives i d'organització urgents per prevenir contagis per coronavirus i evitar "l'enfonsament de el sistema penitenciari català", segons ha informat el sindicat.





El sindicat ha criticat que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat "no ha pres ni pren mesures reals efectives per aturar l'entrada de la malaltia a les presons catalanes i només ha reaccionat insuficientment i tarda quan ja té la malaltia dins dels centres ".





CCOO ha acusat la Secretaria "d'esquivar les mesures de restricció de la Generalitat" per mitjà d'una nota interpretativa conjunta amb la Direcció General dels Mossos d'Esquadra, en la qual afirma que les mesures no s'apliquen per a les famílies d'interns i es mantenen els vis a vis, llevat que es declari algun brot com ha succeït a la presó de Ponent (Lleida) i Mas d'Enric (Tarragona).





A més, el sindicat ha lamentat que hi ha "la més absoluta desprotecció en matèria de material bàsic de protecció, lliurant a treballadors interns mascaretes de tela no homologades fetes en els tallers del CIRE (Centre d'Iniciatives per a la Reinserció)".





L'agrupació sindical catalana ha criticat l'oposició de la Secretaria a anul·lar la limitació de canvis de serveis per als treballadors penitenciaris, i que flexibilitzi els horaris per mitjà de fer canvis i l'aplicació de grups separats i sense contacte, així com el teletreball per limitar la mobilitat laboral.





MÉS PCR

Des del mes de març 1.423 treballadors, dels gairebé 4.600 que treballen a les presons catalanes, han agafat la baixa laboral per ser positius de Covid-19 o contacte estret amb un positiu, assegura el sindicat.





Per això, CCOO ha sol·licitat, sense resultat per part de la Secretaria ni de la Conselleria de Justícia, la realització urgent i amb caràcter periòdic de proves PCR i serològiques a tots els treballadors penitenciaris.