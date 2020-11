La Fundació Naturgy aposta per l'ús de l'hidrogen com a energia renovable

Els avenços tecnològics i la previsió de caiguda de preus podrien reduir el cost de producció de l'hidrogen renovable a partir de 2030, si s'impulsen polítiques que ajudin a escalar la tecnologia, reduir els costos i atraure inversions. El director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Juan Ramón Morante, ha fet avui aquesta afirmació en la presentació de l'estudi 'Hidrogen. Vector energètic d'una economia descarbonitzada ', publicat per la Fundació Naturgy i elaborat per un grup d'experts de l'IREC.





Albert Tarancón, un dels autors de el llibre, va explicar que "d'arribar a uns nivells de cost d'un entorn dels 2 € / kg, en la pròxima dècada, l'hidrogen renovable seria competitiu tant amb l'hidrogen d'origen fòssil, com amb els combustibles actuals com el dièsel o la gasolina, de manera que aquest nou vector energètic estaria molt ben posicionat no només per al transport i la indústria, sinó també per a emmagatzemar la producció elèctrica renovable ".





El desenvolupament de la tecnologia de l'hidrogen serà essencial en el marc de el Pacte Verd Europeu i de l'economia verda. Els autors afirmen que el desplegament d'una economia de l'hidrogen contribuirà a activar l'economia espanyola, "amb desenes de milers de milions d'inversió d'ara fins al 2050, i amb la necessitat de formar tècnics i especialistes a diferents nivells".





Aquest escenari futur, però, requereix d'una urgent regulació. Els experts de l'IREC van afirmar que "tenint en compte que els nous usos i aplicacions de l'hidrogen renovable comencen a ser ja una realitat a nivell de projectes en execució en molts països europeus, cal establir una adequada regulació i certificació d'origen".





ESPANYA, PAÍS AMB GRAN POTENCIAL

"Espanya és un país ben posicionat a Europa per produir hidrogen renovable a un cost competitiu i exportar-lo a altres països de la Unió Europea", segons els experts de l'IREC. "El potencial de producció d'energia renovable d'Espanya està per sobre dels 3.000 TWh / any, en un ordre de magnitud superior un a el consum actual d'electricitat i unes 30 vegades la producció corrent d'energies renovables", afirmen, "el que suposa que hi ha capacitat per a la producció d'hidrogen ".





El potencial de producció d'hidrogen verda és de 1.750 TWh / any gràcies a les condicions geogràfiques i climàtiques de país, el que equival a 11 vegades el consum actual de gas natural (160TWh / any), excloent l'utilitzat per a generació. Aquestes estimacions el situen com el país amb major potencial de producció d'hidrogen de tot Europa, segons l'informe.









HIDROGEN VERD

Segons el director de l'IREC, "l'hidrogen renovable té també un gran potencial en l'àmbit de l'emmagatzematge d'energia, que serà clau per al desplegament de les energies renovables previst a la UE per assolir els objectius de descarbonització. El sistema energètic necessita afrontar una solució d'emmagatzematge per períodes curts, períodes llargs i períodes més estacionals, i l'única solució que tenim avui en dia és utilitzar un gas ", va explicar Morante, que va afegir que," amb l'hidrogen, podem convertir la electricitat a gas (power to gas), i connectar les dues grans infraestructures energètiques que ja tenim, l'elèctrica i la de gas, incrementant així la seva utilitat ".





"Aquest nou vector energètic ens permetrà emmagatzemar la producció renovable convertint aquesta electricitat en hidrogen, per injectar-se posteriorment a la xarxa gasista barrejant-ho amb el gas natural o per produir metà sintètic, un gas equivalent a el gas natural" segons va explicar Tarancón.





Per tot això, els autors de l'informe consideren "el paper de l'hidrogen renovable com a gas renovable s'ha d'incloure intensivament en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima PNIEC 2021-2030 d'Espanya".





En funció del seu origen i el seu procés de producció, hi ha l'hidrogen gris (el que s'usa avui dia principalment en la indústria, i produït amb matèries no renovables), blau (es produeix incorporant tecnologies de captura de CO2), i verd o renovable (opció renovable i lliure d'emissions, produït per electròlisi, a partir de l'aigua i l'electricitat procedent de fonts renovables).