El Govern central pretén aplicar la censura prèvia davant el que consideri 'fake news'

El Govern ha aprovat un procediment d'actuació contra les conegudes com a 'fake news' mitjançant el qual monitoritzarà la informació i podrà sol·licitar col·laboració als mitjans de comunicació per perseguir la "difusió deliberada, a gran escala i sistemàtica de desinformació, que persegueixen influir en la societat amb fins interessats i espuris ".









L'ordre, publicada aquest dijous al Butlletí Oficial de l'Estat i signada pel Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica que dirigeix Carmen Calvo, justifica aquesta decisió en què "un dels pilars que sustenten a les societats democràtiques" és l'accés a la informació veraç.





Així, per donar compliment a aquest pla nacional, l'Executiu ha elaborat una estructura composta pel Consell de Seguretat Nacional, el Comitè de situació, la Secretaria d'Estat de Comunicació, la Comissió Permanent contra la desinformació, les autoritats públiques competents i, per Finalment, el sector privat i la societat civil.





Amb aquest últim, el Govern ha assenyalat que podrà sol·licitar la col·laboració dels mitjans la contribució es consideri "oportuna i rellevant" per combatre les 'fake news'. En l'ordre s'argumenta que el sector de la comunicació pot contribuir a aquest objectiu "amb accions com la identificació i no contribució a la seva difusió".





A més, en aquest marc per lluitar contra la desinformació quedaran també integrats el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), la Presidència de el Govern i els gabinets de comunicació de tots els ministeris.





DURES CRÍTIQUES

Des del Partit Popular, el vicesecretari de Comunicació, Pablo Montesinos, ha acusat el Govern de coalició de PSOE i Unides Podem de "arrogar-se la potestat de decidir" què és 'fake news' i l'ha emplaçat a retirar la seva ordre ministerial. A més, ha sol·licitat la compareixença urgent al Congrés de la vicepresidenta Carmen Calvo i d'Iván Redondo, cap de gabinet de Pedro Sánchez, perquè ofereixin explicacions sobre aquest pla.





Per la seva banda, el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha recordat que és el Codi Penal el que estableix els límits a la llibertat d'expressió i de premsa, mentre que Vox ha batejat el pla com "Ministeri de la Veritat "i creu que té l'objectiu de" controlar "les opinions dels ciutadans i" censurar "a aquells mitjans de comunicació que no li són afins.





Per la seva banda, l'Associació de la Premsa de Madrid (APM) ha alertat que el pla de Govern contra les 'fake news', mitjançant el qual monitoritzarà la informació i podrà demanar col·laboració als mitjans, "pot convertir-se en censura".





"El periodisme té com una de les seves principals obligacions la recerca de la veritat i la defensa de la llibertat per a difondre-la. En aquest sentit, qualsevol proposta per lluitar contra la desinformació és benvinguda i l'APM es mostra totalment d'acord amb qualsevol iniciativa en aquest sentit ", ha explicat l'associació.





En aquest sentit, l'APM posa "seriosos inconvenients" a les eines anunciades per a aquesta lluita perquè "deixa en mans de Govern de la Nació una funció que hauria de gaudir d'independència enfront dels poders públics". Segons la seva opinió, "el risc obvi és que un organisme de el tipus que es proposa funcioni més com a censor que com a garant de la veritat".





"Els drets fonamentals de la llibertat d'expressió i la llibertat d'informació poden quedar coartats i sotmesos a un control dels poders públics", ha manifestat, per després afegir que la llibertat de premsa, consagrada en la Constitució espanyola, és "una condició inexcusable per a la supervivència de qualsevol sistema democràtic ".





Igualment, ha recordat que "sempre" ha defensat que "la millor llei de premsa és la que no existeix, és a dir, que l'excessiva regulació suposa una minva de llibertat, de manera que advoquem per l'autoregulació". "La legislació ja té establerts les vies adequades per exercir el dret de rectificació davant dels mitjans quan sigui necessari", ha conclòs.





CONTRA LA INGERÈNCIA ESTRANGERA

Després de la polèmica generada i les crítiques de l'oposició al conèixer-se la seva publicació al BOE, la Secretaria d'Estat de Comunicació ha aclarit a última hora de la tarda que aquest procediment "té com a finalitat evitar la ingerència estrangera en processos electorals, així com detectar campanyes promogudes des de l'exterior que puguin danyar els interessos nacionals del nostre país ".





Així mateix, el Govern ha garantit que "no vigilarà, censurarà o limitarà el lliure dret dels mitjans a oferir els seus informacions".





Segons ha explicat es tracta d'una resposta directa a la petició de la Unió Europea de desenvolupar plans nacionals coordinats contra la desinformació.