Simó assegura que la majoria dels contagis en el personal sanitari es produeix en els domicilis

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha informat aquest dijous que els professionals sanitaris estan actualment "igual" de protegits enfront de la Covid-19 que la població general i que la major part s'està contagiant a els domicilis.





I és que, segons les últimes dades registrades pel Ministeri de Sanitat i anunciats per Simón, en els últims 14 dies s'han diagnosticat de Covid-19 a 5.479 professionals sanitaris, sent els domicilis i altres àmbits socials el major àmbit d'exposició a virus .





"És una bona notícia el fet que els professionals sanitaris estiguin molt millor protegits que en la fase anterior, ja que les seves taxes d'incidència són pràcticament les mateixes que les observades en la població general", ha postil·lat Simón.





D'altra banda, i pel que fa als brots, el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha comentat que en l'última setmana s'han produït 1.526 brots, amb 10.699 casos a la ultima setmana, amb una mitjana de set casos per brot .





Els grups prioritaris on s'estan produint la major part d'aquests brots són entre els adolescents i fora de l'àmbit educatiu. "En els domicilis hi ha transmissió però es produeixen menys casos i el que sí estem observant és una reducció en col·lectius com a temporers o en l'àmbit de l'oci nocturn", ha postil·lat.