La majoria de les comunitats autònomes mantindrà el toc de queda més enllà del pròxim dia 9

Gran part dels governs autonòmics s'han mostrat disposats a continuar amb el toc de queda a les seves regions més enllà de el 9 de novembre, data en la qual els mandataris autonòmics són la màxima autoritat per decidir si mantenen o aixequen aquesta restricció a la mobilitat nocturna .





Aragó, Catalunya, Extremadura, la Rioja, Navarra i Castella i Lleó han declarat ja la seva posició favorable a seguir amb aquest toc de queda un cop quedi en mans de les comunitats autònomes. En el cas de la regió aragonesa i la Rioja, ja s'han publicat fins i tot les pròrrogues d'aquesta mesura.





Per la seva banda, algunes comunitats no s'han pronunciat explícitament sobre aquesta mesura, però d'acord amb altres restriccions imposades per aquests governs, previsiblement també anunciaran el manteniment de el toc de queda. És el cas d'Astúries, País Basc, Múrcia, Cantàbria i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.





A dia d'avui, així està en cada comunitat Autómoma l'estat de el toc de queda:





ANDALUSIA

El Govern andalús està estudiant la possibilitat d'allargar el toc de queda a tot el territori més enllà de el 9 de novembre, si bé anunciarà més endavant la decisió. En l'actualitat, el toc de queda es situa entre les 23 hores fins a les 6 hores, però després de les últimes declaracions de president de la Junta, Juanma Moreno, tot apunta que s'optarà per que la tancada comenci a una hora més primerenca.





ARAGÓ

El Govern d'Aragó ha publicat ja el decret pel qual es mantenen les restriccions de mobilitat entre les 23 i les 6.00 hores fins al 30 de novembre. En aquest territori, a més, ja ha entrat en vigor la mesura que estableix el tancament de les activitats i serveis no essencials a les 20 hores.





ASTÚRIES

Astúries no s'ha pronunciat explícitament sobre la pròrroga d'aquest toc de queda, que a la regió se situa des de fa dos dies de 22 a 6 hores. Previsiblement el mantindrà d'acord amb les últimes mesures decretades de tancar tota l'activitat econòmica no essencial. A més, el Principat recomana sortir al carrer a fer esport entre les 6 i les 9 i entre les 18 i 21 hores i demanen a la ciutadania que facin un confinament domiciliari voluntari.





BALEARS

Balears no s'ha pronunciat de moment sobre si decidirà mantenir o aixecar el toc de queda, que en aquesta regió se situa entre la mitjanit i les 6 hores.





CANÀRIES

Les Illes Canàries van quedar excloses del confinament perimetral i de la limitació horària. A més, la tendència segueix a la baixa i ha passat de 82 casos per 100.000 habitants a 71.





CASTELLA I LLEÓ

La Junta veu una "certa contenció" en l'expansió de virus Covid-19 a la Comunitat des de la posada en marxa de el toc de queda entre les 22 i les 6 hores el passat 24 d'octubre, per la qual cosa la Junta baralla mantenir-lo a partir de dia 9 de novembre, data en què conclou la norma actual, i fins que hi hagi un "descens sostingut". De moment, tant la taxa de contagis com els ingressos hospitalaris segueixen en augment, de manera que les mesures restrictives es mantindran, com a mínim.





CASTELLA-LA MANXA

El Govern d'Emiliano García-Page no s'ha pronunciat de moment sobre allargar o aixecar més enllà de el 9 de novembre el toc de queda, que a Castella-la Manxa se situa des de les dotze de la nit fins a les 6 hores. Però les xifres mostren que caldrà mantenir les mesures restrictives fins que s'aconsegueixi reduir la taxa de contagis. De moment, el govern autonòmic té la intenció de mantenir les mesures com a mínim durant els propers deu dies.





CANTÀBRIA

Tampoc l'Executiu de Miguel Ángel Revilla s'ha expressat a favor o en contra de prorrogar el toc de queda el 9 de novembre, tot i que el passat dimecres el govern càntabre va avançar el toc de queda a les 22 fins a les 6 hores. A més, també ha optat per confinar tots els municipis de la comunitat fins al 18 de novembre.





CATALUNYA

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha descartat aixecar el toc de queda després de 15 dies de la seva aplicació a Catalunya per controlar la incidència del coronavirus. A la comunitat se situa entre les 22 i les 6 hores.





EXTREMADURA

La Junta d'Extremadura és partidària de prorrogar en la comunitat autònoma la reducció de la mobilitat nocturna que ja es ve aplicant en la mateixa per lluitar contra la Covid-19, sense descartar alguna modificació d'horaris o una altra qüestió "concreta" en un "determinat moment". En l'actualitat, el toc de queda s'estableix des les dotze de la nit fins a les 6 hores.





EUSKADI

El País Basc ja ha decidit avançar, a partir de dissabte que ve, l'hora en què el toc de queda entra en vigor. Passa de les 23 a les 22 hores, i es manté fins a les 6 del matí. A més, el govern que presideix Iñigo Urkullu ha decidit imposar mesures més estrictes i ha ordenat el tancament de tots els bars i restaurants de la comunitat, excepte els que es troben a l'interior dels hotels, que seran d'ús exclusiu per als clients de l'establiment hoteler .





GALÍCIA

El president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que té la intenció de prorrogar el toc de queda, que es mantindrà entre les 23 i les 06 hores.





LA RIOJA

La Rioja ja ha prorrogat fins a les dotze de la nit de el 29 de novembre l as mesures ja existents que consisteixen en la restricció de l'entrada i sortida de persones al territori de La Rioja, el toc de queda des de les 22 fins a les 5 hores i el tancament de l'hostaleria i la restauració a Logronyo i Arnedo.





NAVARRA

La comunitat foral mantindrà el confinament nocturn de 23 a 6 hores fins al pròxim 18 de novembre, després que el Govern anunciés la pròrroga de les mesures que també inclouen el tancament de l'hostaleria i restauració a tot el territori.





MÚRCIA

La Regió de Múrcia és una altra de les comunitats que encara no s'ha referit a el toc de queda, establert per als murcians entre les 23 hores i les 6 hores. Això sí, el passat dimecres el president, Fernando López Miras, va anunciar el tancament de l'hostaleria, una mesura que se suma a la de el tancament perimetral de la comunitat. A més, s'ha recomanat el tancament dels parcs i jardins a partir de les 19:00 hores per evitar les reunions de grups els integrants no respectin la distància social i no portin posada la màscara.





MADRID

La Comunitat de Madrid anunciarà aquest divendres noves mesures, però el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha avançat sobre el toc de queda que "si la situació està evolucionant com ara, que es produeix descens però no amb tota la velocitat que agradaria, caldria mantenir-lo ". De tota manera, es manté el tancament perimetral de la comunitat durant el pont de el proper cap de setmana i el toc de queda continua vigent a Madrid durant el pont de l'Almudena. Es manté la prohibició de romandre a la via pública entre les 00:00 hores i les 06:00 hores.





COMUNITAT VALENCIANA

L'Executiu valencià no s'ha pronunciat, de moment, sobre si donarà continuïtat o no a la limitació de la mobilitat nocturna, mesura que actualment a la regió està fixada entre la mitjanit i les 6 hores. No obstant això, l'evolució a l'alça de el nombre de contagiats obligarà al govern de Ximo Puig a mantenir la mesura o fins i tot a endurir-la.





CEUTA

El president de Govern de Ceuta, Juan Vivas, no ha esmentat la decisió sobre la permanència o no del toc de queda, que per ara és de les 23 hores a les 6 hores, si bé dimecres passat va demanar al Consell Interterritorial que es li permeti l'establiment de mesures de confinament domiciliari i tancament de l'activitat no essencial.





MELILLA

El president de Melilla, Eduardo de Castro, ha instat formalment al Ministeri de Sanitat perquè habiliti els mecanismes legals necessaris per activar el confinament domiciliari a la ciutat. El territori manté el seu tancament perimetral fins dilluns que ve, a l'igual que l'hostaleria, i el seu toc de queda des de les 23 fins a les 6 hores.