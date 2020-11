Luz Guilarte: "L'Ajuntament de Barcelona funciona a força de dedazos"

Luz Guilarte és l'actual presidenta de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. El seu currículum professional i formació mostren un camí fora de la política brillant i diversa. Aquesta política traspua passió i energia i té clar que necessita Barcelona per tornar a ser la ciutat admirada per tots.





Guilarte és llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat de Granada. Durant la seva etapa estudiantil, va aconseguir una beca per treballar a la delegació de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les.





Està titulada en Protocol d'Estat per l'Escola Diplomàtica d'Espanya i en Relacions Internacionals per la Universität Konstanz (Alemanya) i per la Université Catholique de Louvain (Bèlgica), en Desenvolupament directiu (PMD) per ESADE i INSEAD i ha cursat estudis de banca i finances per la Hessiche Verwaltungs 1 Wirtschaftsakademie.





Domina el castellà, català, anglès, francès i alemany i va treballar en diferents països de la Unió Europea. Va treballar a Frankfurt en diverses multinacionals de el sector de les finances i de el sector assegurador i també a ESADE. Va ser diputada al Parlament de Catalunya i ara és Presidenta de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona.





A més ha participat en el desenvolupament de seminaris formatius internacionals per a directius en universitats com Georgetown i Fudan, a Xangai.





Guilarte va rebre a Catalunyapress és el despatx que el seu grup té al consistori barceloní i va parlar alt i clar. Va analitzar els problemes de la ciutat comtal, amb tot luxe de detalls, i va posar damunt de la taula les solucions que Ciutadans té per a Barcelona.









Luz Guilarte durant l'entrevista amb Catalunyapress / @ ciutadans





Com era Barcelona quan vas arribar a l'Ajuntament com a portaveu de Ciutadans i com és ara?

Tenim una Barcelona complicada. La situació s'ha anat degradant en els últims anys i ara, evidentment, tenim el cop addicional de la pandèmia.





És veritat que tens un govern o tens unes polítiques que amb previsió i, en el dia a dia, vas donant suport als sectors econòmics, a les problemàtiques socials, a les inversions, llavors tens una ciutat amb cert equilibri. I a l'arribar una pandèmia, hi hauria una sèrie de situacions que tens més controlades. No obstant això des de Ciutadans ens hem trobat que ja hi havia aquesta absència de gestió, ja havia aquesta falta absoluta de projecte de ciutat, i això és el més sagnant.





"A la manca de projecte de ciutat, a aquesta falta de visió, de gestió, s'ha afegit la pandèmia"





El Covid ho destrossa tot, però és que Barcelona té una particularitat: des de fa tres anys, amb el referèndum il·legal que va suposar l'inici d'una confrontació entre ciutadans als carrers, de degradar la imatge de Barcelona enfront de el món, ni la Generalitat ni l'Ajuntament governen, i totes les deficiències generades per la pandèmia s'evidencien més. Molts han viscut d'aquesta mentida procesista emparats en una ciutat que ha estat pionera en moltes coses durant molts anys i està totalment descol·locada, amb l'ocupació i l'ocupació caient d'una manera i un tema sanitari a què no s'ha posat solució preventivament.





Sabíem que era a la ciutat al mes de desembre. Teníem ja el coneixement que això anava a passar, i per tant, no s'ha gestionat bé. Tornem a tenir aquesta incapacitat de gestió i ara és més greu. La situació sobrevinguda, evidentment no li podem donar la culpa d'aquesta pandèmia ni personalitzar en ningú, però de la gestió si. Si ja hi havia un dany a la marca de Barcelona, si ja hi havia un deteriorament econòmic, si ja havia traves per tot arreu perquè la ciutat avancés i progressés i funcionés, doncs ara ja ens hem trobat amb un drama de ciutat. I a sobre les polítiques que es fan, en comptes de suposar una ajuda, en comptes de fer que la ciutat es recuperi, que aconsegueixi com més aviat sortir d'aquesta, el que fan els d'aquest costat de la Plaça Sant Jaume - Generalitat-, i els d'aquest aquest, és aprofitar-la per interessos absolutament partidistes, per fer intercanvi de cromos i barates com estan fent. Com van fer amb els pressupostos, com van fer amb l'impost que li van imposar a tots els barcelonins, en comptes d'estar centrats en el que haurien d'estar, que és en la gestió de l'drama social i econòmic que tenim a la ciutat.





Parlant d'impostos, des de Ciutadans, van fer advertències sobre els impostos a el govern local. Què ha passat?

Fa un any ja els vam dir que els impostos i les ordenances fiscals que volien treure eren especialment nocives en una ciutat que venia patint un deteriorament en la seva imatge i una deixadesa en la gestió, i per tant, que allò ja era dolent en aquest moment . Però és que ara s'ha convertit en un abús total i absolut. Per tant, no hi ha voluntat política. Els uns es retroalimenten amb els altres: Esquerra de Colau i Colau d'Esquerra. El que necessita la ciutat ara seria revulsiu, un govern que fos sensat, un govern que fos tranquil·litzador, que donés confiança, que és el que s'ha perdut, tant des de la Generalitat com des de l'Ajuntament, s'ha perdut la confiança en les institucions catalanes. Per què? Perquè la gent veu que no hi ha ajuda, que no hi ha promoció, que no hi ha incentius, sinó tot el contrari, que són traves, traves i traves. I han aprofitat per carregar-se la mobilitat, per a la mesura del possible, intentar carregar-se encara més el comerç i l'activitat comercial econòmica d'aquesta ciutat, imposar els seus dogmes i les seves proclames i gastar més en propaganda que a fer coses.





Però el govern de la ciutat de Barcelona el constitueixen dos partits Quin és el paper de cada un ?.

El PSC té una tradició precisament de passar pels temes de calat o per allò que necessita de la ciutat de dues maneres: de puntetes o de perfil. És a dir, no l'he vist tenir una influència real als socialistes en aquest govern ni una capacitat de moderar aquestes polítiques extremistes de Colau. Per tant, jo el que veig és que Esquerra governa a Colau i Colau governa a el PSC. El PSC està buscant probablement aquesta reedició d'aquest tripartit, no ?.

L'únic problema que tenia Colau amb Maragall i viceversa és que els dos volien ser alcaldes, però a efectes pràctics, tant munta, munta tant. El mateix mal ha fet Esquerra seguint les polítiques de Colau, que Colau rendint-se davant els separatistes. I el PSC, on està ?, que és el que jo em pregunto. On són vostès, senyors? On és el PSC? Doncs desaparegut, perquè s'ha acostumat i acomodat a encaixar en aquest tipus de govern amb aquest tipus d'ideologies. Per pura necessitat de ser i es establishment que sempre està còmode amb qualsevol.





"El PSC està desaparegut al Ayuntameinto per aquesta necessitat de ser el Establishment, còmode amb qualsevol"





Però ja li està bé estar dins d'aquest nou establishment que també conformen els comuns ara que han trobat lloc polític rapidíssim i per tant aquí els veritables dissidents, la veritable oposició, som nosaltres, els de Ciutadans. Som els únics que els vam cantar les veritats sent alhora constructius. Perquè nosaltres som una oposició tremendament crítica. La que més. Però la senyora Colau i a el senyor Collboni no li falten ni plans econòmics, ni plans de seguretat, ni plans socials.





Des del primer moment que vam entrar, en aquest cas amb aquest nou mandat, però arrosseguem evident treball de l'mandat anterior dels companys, el primer que vam fer és presentar un pla de seguretat.









Per tant, hem criticat i estat durs amb la gestió, o millor dit, amb el desgovern que hi ha, però no li faltarà aquesta oposició que vol contribuir, que vol aportar, que vol que aquesta ciutat tingui el que mereix, independentment de les diferències ideològiques que tenim. I el PSC, al meu entendre, no és socialisme com a tal. En aquest país estem veient que va deixar de ser el socialisme amb el senyor Zapatero i ja amb Sánchez, ja que s'ha rematat i s'ha convertit en un partit populista, en un partit interessat en defensar els seus interessos i els seus seients en comptes de fer política. Ha deixat de ser un partit d'Estat. És que ja no ho és, i ho sento i ho lamento. Ho lamento perquè no està per cap costat en la gestió de Barcelona.





Les decisions sobre mobilitat al centre de Barcelona estan sent molt qüestionades. Què opina Ciutadans sobre aquesta qüestió?

Totalment, totalment. De fet, una de les coses que el nostre partit sempre ha tingut com a bandera que és buscar-se un segell de consens amb la societat civil. Nosaltres creiem que sense la participació i aquesta escolta activa a la societat civil és molt difícil aconseguir una ciutat que funcioni. Que hi hagi polítiques equilibrades, la col·laboració publicoprivada és per a nosaltres la solució per a una ciutat com Barcelona. Passa per aquí, per escoltar-los i per buscar aquesta col·laboració i aquestes polítiques equilibrades i moderades. D'alguna manera en els grans temes podem estar d'acord. Tots estem d'acord en més sostenibilitat, a millorar la mobilitat, en què hi hagi un desenvolupament econòmic de la ciutat que crea ocupació i que hi hagi activitat econòmica. Que el benefici d'aquesta activitat econòmica després es pugui repartir, que la gent pugui pagar impostos. Perquè no pots pagar sinó ingresses.









Nosaltres que hem treballat en altres sectors, hem tingut responsabilitats, pagat nòmines. Sabem el que és. Jo sempre li he dit moltes vegades a molts col·lectius que per a mi són molt rellevants en aquesta ciutat, i que ens ajuden també a alçar la veu, perquè ells estan d'acord amb el que nosaltres diem, amb la degradació que té aquesta ciutat, amb la deixadesa que pateix, amb la manca d'equilibri en les polítiques que es desenvolupa. I que a ells els afecta en primera persona. I per a nosaltres és molt important que aquestes persones ens expliquin el que veuen, com ho estan vivint, perquè això ens ajuda en l'acció política, si pot realment posar sobre de la taula aquells problemes que són punts principals i prioritaris per a la ciutadania, com és la seguretat a Barcelona, per exemple. Per això el nostre primer pla en aquest nou mandat va ser un pla de seguretat. També tenia un pla de seguretat viària que ens hagués estalviat molts dels problemes si el govern se l'hagués mirat i ens hagués donat resposta. Encara no ho ha fet quan l'hi vam presentar al juliol de l'2019.





"Era una cosa que ells ja portaven entre cella i cella: carregar-se la mobilitat de Barcelona, almenys crear un desequilibri en aquesta mobilitat. Si ens haguessin fet cas no estaríem així "





Nosaltres parlem amb la societat civil i estem en permanent contacte i intentant traduir aquestes necessitats a l'acció política. I és la nostra tasca. És que aquesta hauria de ser la tasca de tots. Perquè nosaltres vam parlar amb persones que no són ideològicament afins a Ciutadans, però que tenen els mateixos problemes que els que tenen els nostres votants. I com som gent de gestió i de bon govern, ja que són la nostra prioritat. El que estan fent és encara aprofundir més en la crisi, crear més incertesa i més problemes dels que ja tenim. Els barcelonins viuen dia a dia les dificultats de no tenir accés als ajuts, de no poder-se moure, etcètera.





Què opinen sobre la sensació d'inseguretat a la ciutat?

Nosaltres li vam donar un vot de confiança a el senyor Batlle quan va entrar fa un any. L'hi vam dir: "Esperem que vostè sigui capaç d'enfrontar i afrontar aquesta situació que tendeix cada vegada pitjor i amb més degradació per aquest missatge que s'ha llançat des del govern de Colau, de tolerància total i absoluta amb la delinqüència.





"Els delinqüents són els que viuen bé a Barcelona quan haurien de viure bé són els ciutadans"





Les màfies campen al seu aire. El missatge que s'ha llançat que fa? Doncs seguir atraient el pitjor i es troben en una ciutat sense llei i com a Barcelona val tot, això cada vegada es va estenent i es va ampliant més. Què hem fet nosaltres? Presentar un pla de seguretat integral per a la ciutat pensant i atacant totes aquestes derivades que té la seguretat, ja sigui l'ocupació. Com haureu vist, hem tret un pla anti ocupació també, on el Partit Socialista al costat d'ERC i els Comuns han votat en contra. Em sembla lamentable que el responsable de seguretat de l'Ajuntament, que és el PSC, voti en contra d'un pla d'ajuda a les víctimes en comptes d'afavorir a les famílies.





Parlem de seguretat viària, perquè veiem com aquest desordre de mobilitat que ens ha creat Colau amb les pintades als carrers, amb una sèrie d'incoherències i de traves a la circulació és una guerra contra el vehicle privat quan el que hauria de fer és proveir una mobilitat intermodal on tots convisquin.





Busquem la sostenibilitat, però també cal incentivar-la i hem proposat en aquest pla una planificació per incrementar el nombre d'efectius de la Guàrdia Urbana, perquè la Guàrdia Urbana té un dèficit, primer perquè no s'ha contractat. Segon, perquè la senyora Colau es va ocupar prou de llevar-los mitjans i també de criminalitzar- . I després també per cobrir aquestes baixes, perquè hi ha molta gent que s'està jubilant i no s'està cobrint.





"Falten 1.500 agents de la Guàrdia Urbana a la ciutat"





Nosaltres vam presentar un pla perquè s'anés reposant tot el cos i s'anés i incorporant efectius d'altres que estaven disposats a venir. I fins i tot augmentant les places, desviant o derivant a acadèmies a altres punts d'Espanya, com pot ser Aragó, la seva formació, perquè aquí a Catalunya hi havia un contingent de Guàrdia Urbana per ser formada en aquesta Acadèmia, doncs perquè es pogués en altres llocs d'Espanya formar aquests urbans o que poguessin ampliar aquesta formació i vinguessin més. És a dir, posat damunt la taula un ventall de propostes i hem estat els únics a fer-ho.





També vam ser els únics que vam proposar les càmeres de vigilància per a determinades zones de la ciutat, que els mateixos comerciants i veïns ens deien que eren punts calents, que podrien haver estat dissuasòries. Plantegem una forma de patrullatge i de policia o urbana, de barri, de proximitat, que fa moltíssims anys existia i ara s'ha perdut. Jo crec que més ara amb el que estem vivint té sentit perquè és una figura que, a banda de ser un element de referència per a la seguretat al barri, també ajuda als veïns, a altres moltes coses, i per tant, aquesta presència dóna tranquil·litat.





Creu que des de la Generalitat i l'Ajuntament es fan tots els esforços per mantenir a Barcelona com una ciutat segura?

Les administracions, tant la Generalitat com l'Ajuntament, han de ser els primers que facin un esforç i no llançar missatges que a Barcelona es poden cremar els carrers si ets d'una determinada ideologia; es pot tallar la Meridiana si ets d'una determinada ideologia, perquè això és evidentment cometre delictes ia més posar en risc la seguretat de tots els ciutadans.





"Des de l'Ajuntament no s'ha de criminalitzar als cossos i forces de seguretat"





La senyora Colau els posa defensa a aquells que delinqueixen i no obstant això, a les víctimes de molts delictes, com és l'ocupació, no els posa una defensa com fa amb els delinqüents. Per tant necessitem un missatge des de les administracions catalanes que aquí no val tot, que la seguretat dels ciutadans és una prioritat.





A més en un moment dur de la pandèmia han estat demanant que no vinguessin Cossos i Forces de Seguretat a ajudar-nos. Com la UME, un element de l'exèrcit que al que es dediquen és a tasques de suport en catàstrofes i en aquest tipus de problemàtiques que coneixen i gestionen molt bé. Per tant, aquest rebuig cap als cossos i forces de seguretat, que vénen a ajudar a aquells que volen que la ciutat estigui millor, més tranquil·la, hi hagi més ordre i més seguretat per a tothom, aquest es missatge de criminalització és un perjudici important per la seguretat de la ciuta d.





El govern de Colau a Barcelona parla molt de les remunicipalizaciones de serveis, però crida l'atenció que, per exemple, el servei d'atenció domiciliària i serveis socials estiguin privatitzats malgrat les reivindicacions dels seus treballadors. Què li sembla a Ciutadans que decideixin remunicipalitzar només sobre alguns temes i altres no?





Sí, jo el que crec és que són incongruents. I això és el que li passa a el populisme, que diu coses que després ni ells mateixos entenen ni saben. El populisme és l'enemic de la gestió ia més "venen fum" perquè ells necessiten estar produint contínuament fumera per tapar aquesta falta de capacitat de gestionar i de prendre decisions coherents i acords a una ciutat.













"Colau està molt lluny de saber com cal gestionar una ciutat com Barcelona"





Tenen un model absolutament retrògrad que tant Barcelona, com Catalunya o Espanya van superar fa moltíssims anys. Nosaltres creiem que el seu model està molt lluny de ser el que necessita una urbs com aquesta i després aquesta falta de gestió. Llavors, què passa? .Que hi ha incoherències. Ells pretenen parlar de remunicipalització quan mai va haver-hi municipalització. Per exemple, el tema de l'aigua és un d'ells. Mai, mai va ser de titularitat pública. Per tant, no sé què remunicipalització farem quan mai ha estat aquest el model.









Aquesta és la incoherència. Però la realitat és que l'Ajuntament és incapaç de gestionar el model, a més és inviable, primer per cost; segon perquè l'administració no té tota l'experiència per fer-ho tot i perquè hi ha qui sap fer-ho millor. Per tant, del que som partidaris és que el primer és que s'apliqui el sentit comú ia veure qui pot fer millor cada cosa, de quina manera optimitzem la gestió d'aquest servei a la ciutadania. Qui és el professional? Qui pot fer-ho? I evidentment, per a això està la contractació pública, perquè hi hagi una sèrie d'acords i el que resulti més convenient per a l'administració, ja que sigui aquell que desenvolupi el projecte.





"El problema de l'alcaldessa és que els seus mai han treballat"





El problema de Colau és que els seus, com mai han treballat, no saben el que valen les coses o es creuen que l'Administració pot assumir determinades coses quan no les pot assumir, perquè no serà el més eficient gestionant ni assumint-les. Per tant, hi ha d'haver sentit comú, equilibri i dir: home, si tenim qui gestiona, el gestiona bé i ningú s'ha queixat de la gestió de l'servei de l'aigua, llavors, per què anem a canviar alguna cosa que funciona bé? Els Comuns tenen una guerra ideològica.





Però el que cal fer és exigir que es compleixin aquells estàndards que nosaltres creiem que s'han de donar i ha de proveir aquest servei als ciutadans de Barcelona. Si les coses no es fan bé, sancionemos, multemos i siguem exigents com a administració, però no pretenguem criminalitzar i dir que podem fer el que veritablement ni poden fer, ni saben gestionar, ni tenen capacitat per fer-ho.





Dins d'aquesta remunicipalització, com s'entén que no es remunicipalice la presentació d'un servei tan essencial com el servei d'atenció domiciliària . Perquè hi ha hagut moltes manifestacions de les mateixes treballadores i familiars als que Colau va fer promeses a les municipals però fins avui no hi ha hagut passos en aquesta direcció. Fins i tot s'ha renovat el contracte novament gestionat per empreses privades.





Sí, és clar. El que has de fer com a Administració és que aquest servei, el presti qui el presti, ho faci en els estàndards i en les condicions òptimes, tant per als treballadors com per a aquelles persones que reben el servei. I per tant, el que no pot fer Colau és pretendre parlar d'absorbir un determinat servei, quan després no només l'ofereix de manera, diguem, en aquest cas privada, sinó que a més no està sent vigilant, ni està sent prou rigorós a l'hora d'exigir aquest servei es presti d'una determinada manera. És el seu joc de sempre. És a dir, quan alguna cosa no sóc capaç de fer-ho ia més vull cargármelo, vull criminalitzar-, el que faig és prestar malament, o assignar-lo a aquells que a mi m'interessen.



"En temes de contractació tenim un problema terrible aquí a l'Ajuntament Barcelona perquè funcionen a força de dedazos"





Nosaltres ho hem denunciat per activa i per passiva. És a dir, s'abusa de la contractació menor, s'abusa de l'trofeu de contractes. Veiem com es fan contractacions a dit de serveis que després no responen a allò que haurien, o per a això en teoria han estat contractats.





Llavors Colau el que fa és això: prioritzar determinats aspectes que en aquesta contractació no van en benefici de el servei, sinó responen a altres interessos, ja siguin polítics o propis.





"Colau és molt de subvencionar els seus i així construir aquesta xarxa clientelar que a el bipartidisme i a el PSC aquí a Catalunya tant rèdit li ha donat"





Els comuns no només criminalitzen la col·laboració publicoprivada, sinó que quan la implementen, ni la vigilen, ni controlen, ni l'inspeccionen. Llavors, amb el que és públic-privat el que cal fer és ser exigent: que es compleixin els estàndards i que es faci de manera adequada. Doncs perquè el Servei d'Atenció Domiciliària a més és molt delicat i ho hem vist.





"Els comuns no poden fer és predicar una cosa i després, a l'hora de la veritat, fer el contrari ia sobre fer-ho malament"





I aquest és el problema, la incapacitat de gestionar una col·laboració publicoprivada adequadament. La senyora Colau és com el gos de l'Hortolà, que ni menja ni deixa menjar.





Sobre les mocions, vosaltres vau presentar una sobre el tema de l'ocupació a la ciutat. Quines diferències entre el que vosaltres vau presentar, a les indicacions actuals que s'han donat des de la Fiscalia sobre la manera d'actuar de la policia en les execucions judicials?





Res, perquè des del Ministeri de l'Interior en realitat no s'ha fet res. Veritablement l'únic que han fet és fer veure que deien que s'havien donat noves instruccions, quan en realitat nosaltres hem presentat els tres nivells: hem presentat mesures al Congrés, a nivell autonòmic i hem presentat mesures a nivell municipal, perquè creiem que el problema de l'ocupació, com molts altres, cal resoldre-des de diferents nivells i amb diferents competències. Per tant hi ha competències, com ara el tema de el Codi Penal, perquè aquestes penes s'augmentin, s'incrementin, sobretot als que són reincidents. Per tant, això s'ha de tallar des del Congrés, que es modifiqui el Codi Penal.









L'única cosa que venia a dir la fiscalia és que les Forces i Cossos de Seguretat puguin d'alguna manera actuar dins d'un temps determinat i puguin facilitar aquest desallotjament. Però això és una cosa que ja es podia fer. És a dir, una altra cosa és que vam arribar a altres nivells, com és el de la Generalitat o el local i precisament des d'aquestes administracions estaven posant traves perquè això no es pogués fer, i el Ministeri és conscient d'això. Per tant, en realitat ells no han fet res de calat, que és el que nosaltres els demanàvem: reformar el Codi Penal i que canviessin la llei perquè les ocupacions no estiguessin protegides. Anem, el que és una reforma de calat. I la senyora ministra el que ens deia és que ja havia instruments legals per abordar això. O sigui, no pretenguis dir que és que ara tu, com a novetat, has impulsat una cosa que ja es podia fer. O el que ens estàs dient és que abans tu donaves la instrucció contrària? Encara seria més greu. I després, a nivell autonòmic, el govern de la Generalitat, és que és el mateix que Colau, protegeix aquest tipus d'activitat delictiva. I ja a sabem que els que el pateixen són famílies, són particulars, que no tenen ni molt ni menys per què fer-se càrrec d'allò que és incapaç de gestionar l'administració.





Si hi ha famílies vulnerables cal preguntar-se per què no hi ha habitatge públic? Perquè les administracions i els governs, tant a nivell de l'Estat com a Catalunya tenim competències; ia nivell local, la senyora Colau, que té competències, no han fet res. No s'ha fet habitatge públic. Llavors aquí hi ha un dèficit. Per tant, el que s'ha de fer és més habitatge públic per a aquestes persones.









I segon, si hi ha alguna una persona amb aquesta vulnerabilitat, ja que vostè li haurà de donar una solució com a administració. No poden ser un particular que ha treballat tota la seva vida per complementar amb aquesta habitatge seva pensió, o per donar-als seus fills, o per tenir uns ingressos que li permetin complementar, doncs que hagin de ser ells els que li donin la solució als vulnerables. No pots fomentar a les màfies. Tampoc es pot fer-li la vida impossible als propietaris i als veïns. Perquè tenim comunitats de veïns que ens diuen que estan amargats.





Nosaltres el que hem fet és demanar també a Catalunya que es modifiqués la llei i, a nivell local, demanar que es creés una unitat antiokupa, antiocupación dins de la Guàrdia Urbana amb especialistes. Que es de suport jurídic a les famílies o persones víctimes de l'ocupació. Igual que la senyora Colau es gasta la pasta en assessorar els CDR, que el que fan és destrossar la ciutat. No ha d'assessorar a determinats tipus de delinqüents. Colau ha d'assessorar realment als veïns perjudicats per l'ocupació a Barcelona. I després també que dins d'aquesta unitat de la Guàrdia Urbana es ampliar el patrullatge, que això ja ho venim demanant en el Pla general de Seguretat, el patrullatge en aquelles zones que sabem perquè a més estan localitzades, estan identificades. Alguns són edificis que va comprar la senyora Colau el 2017 i que l'hi va cedir als okupes, com un que tenim identificat.





Quant es va arribar a gastar Barcelona pels disturbis de la sentència de l'Procés?

Doncs mira, si només en l'última diada d'aquest 2020 el cost en mobiliari urbà destrossat va ser de 56.000 euros, en només una tarda-nit, imagina't el cost que vam tenir durant aquestes setmanes de destrosses i de crema de carrers al centre de la ciutat. Hem preguntat però no ens donen les xifres exactes. Però bé, si tenim aquesta referència, de 56.000 euros en només una tarda nit, imagina't el cost que ha suposat per a les arques públiques reparar setmanes i setmanes de destrosses. Però més enllà de el cost públic, hi ha el cost que ha tingut això en la reputació i la marca de Barcelona. I això és molt difícil, molt difícil de compensar i de contrarestar i tornar a aixecar per moltes campanyes publicitàries que facis.





I per tant és que el cost no és només econòmic, que ho és i gros, si no que a més tenim un cost reputacional com a ciutat terrible. Hem vist com ambaixades d'altres països deien que no es podia venir a la nostra ciutat, que passava de tot. Hem vist com Barcelona sortia a les notícies. Bé, doncs això: Barcelona en flames. Jo tinc amics que viuen a l'estranger i m'han cridat a preguntar-me "què passa, si us estan cremant la ciutat. Què passa? ¿Hi ha una guerra civil?"





"En aquest govern local són incapaços de reflexionar. Són incapaços de rectificar. I nosaltres el que volem és que s'acabi aquesta etapa "





El que volem ara és que la gent pugui tenir garantits els seus llocs de treball, pugui rebre ajudes. Enfoquem tots els recursos en això, en que els comerços no hagin de patir més del que ja estan patint; que els autònoms rebin les ajudes que necessiten per poder suportar aquesta inactivitat i aquest tancament que han tingut tan gran i aquesta recuperació que no arribarà; que les famílies tinguin una certesa amb la volta a l'escola. Volem que es governi per als ciutadans. Amb el Procés, ells, com pitjor, millor. I nosaltres no estem per aquesta política.





Com veieu des de Ciutadans la gestió de l'Covid-19 a Barcelona i Madrid. ¿Sortirem d'aquesta?

La situació és dolenta i és dolenta en molts llocs. Hi ha comunitats governades pel PSOE que estan en una situació també bastant límit. El passa és que clar, cal enderrocar el Govern de Madrid. Aquesta és la instrucció que hi ha des del Govern d'Espanya i per tant s'està fent molta sang i amb molta malvolença. Això és colpejar el govern de Madrid, un govern que funciona i intentar desestabilitzar-, una cosa que no aconseguiran ni de bon tros perquè ja voldrien els seus governs i la seva coalició estar com estem nosaltres en el Govern de Madrid.





Però, però la situació és dolenta per a tothom. I aquí a Catalunya s'oferien les dades a Govern amb un cert retard pel que fa al que era la realitat i per tant sempre sortien dades millors respecte a les de la resta d'Espanya. Per tant, hi havia una manca total de referència aquí a Catalunya amb el tema de les dades interessadament.





Cada vegada hi ha més grups confinats a les escoles, als centres, etcètera, etcètera. Nosaltres el que creiem és que no s'ha estat previsor. No va ser previsor en el seu moment i no ha estat conseqüent ara. Nosaltres en el tema de les PCR el portem demanant aquí a Barcelona des de fa temps. L'hi demanem al mes de març, els demanem que comencessin a fer aquestes PCR, que comencessin a fer un pla perquè quan arribés el mes de setembre que tornarien col·legis, que tornaria l'activitat econòmica a posar-se en marxa, que tinguéssim ja això avançat i que per tant, el que els demanava és que detectem els asimptomàtics més aviat possible. I ara a Barcelona s'està fent el que nosaltres demanem que es fes fa mesos i s'estan fent tard les PCR.





Em consta que els col·legis, molts centres, no ho han dit directors de centre, que ells han estat treballant durant aquest estiu sols, sense que Ensenyament els donessin ni una sola directriu ni un sol protocol de què fer. S'han anat intercanviant plans de contingència entre els directors i cadascú ha adoptat les millors pràctiques per a poder començar el curs davant la deixadesa absoluta funcions d'Ensenyament.





Les restriccions s'han aplicat de manera molt severa contra determinats col·lectius com la restauració, el comerç, etcètera, que són els que millor ho han fet i ho estan fent, però ho han fet ells, no perquè l'Administració els hagi posat els mitjans i els hagi donat a aquesta informació.





"A Catalunya crec és que no serà fàcil i que el novembre probablement vingui complicat. D'aquí a Nadal el tenim complicat "





Però bé, entenc que Madrid és la capital d'Espanya i entenc que hi ha un especial interès per que Madrid aparegui per part dels partits que governen Espanya, que aparegui molt assenyalada en aquest sentit. I també el volum i l'afluència que té Madrid és molt més gran. No es van fer controls a l'aeroport de Barajas com es demanava i hi ha un moviment internacional molt important aquí.





Aquí es van acabar i es van tallar els esdeveniments que atreuen, més públic internacional com podria ser el Mobile Congres, es van tallar i per tant no hem tingut aquesta afluència tan important de gent de fora. No obstant això, Madrid té molta més gent, té una densitat també molt important, és molt més extensa, més àmplia que Barcelona i hi ha més possibilitat en aquest sentit que la situació allà es compliqués abans.





Què aportareu als pressuposts generals de l'Estat de 2021 des de Ciutadans?

El primer és que el pressupost general ha de sortir perquè també els municipis puguin rebre aquelles inversions que han de venir de l'Estat i d'altres administracions. Perquè no oblidem que també ha de venir diners d'Europa i que Europa posa una sèrie de condicions. I perquè els municipis es puguin beneficiar de tot això, hi ha d'haver uns pressupostos que siguin sensats, que siguin moderats, que d'alguna manera responguin a les prioritats i les necessitats dels espanyols, que per descomptat no van a estar en les prioritats que tenen ni Bildu, ni ERC, ni Podem.





"Des de Ciutadans intentarem que s'aparti el sectarisme, s'apartin els privilegis i les prebendes que demanen alguns per poder donar sortida als pressupostos"





Si no, no seran els pressupostos que necessita Espanya. Què bé per a Espanya pot voler veure Esquerra o pot voler Bildu? Cal fer el possible per apartar aquest condicionament i aquesta influència que puguin tenir els partits que no volen cap bé per a Espanya.





Sobre els Pressupostos Generals de l'Estat tenim una visió a llarg termini. Haurien de ser uns pressupostos que ens serveixin per fer unes polítiques sostingudes en aquest temps i raonables, i per tant Sánchez haurà de decidir i no hi ha excuses. Sap que pot fer aquests pressupostos amb Ciutadans i que siguin bons per a tothom. Si decideix allò altre, haurà de donar explicacions als espanyols. Ell haurà de triar. Nosaltres farem tot el possible perquè no tinguin cap influència ERC ni Bildu i la menys influència possible de Podem, perquè sabem que podem presentarà un programa antieconòmic amb el que serà molt difícil ajudar a aixecar Espanya.