Trump ataca el vot per correu i insisteix que estan intentant "robar-li" les eleccions

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha arremès aquest dijous contra el vot per correu, al que ha qualificat de "corrupte", i ha insistit que "estan intentant robar" les eleccions al Partit Republicà.













"Saben quants vots necessiten i van a esperar i esperar fins a trobar aquests vots. Estan trobant paperetes de sobte i és sorprenent que totes vagin per al mateix costat, per als demòcrates", ha dit Trump en una roda de premsa celebrada a la Casa Blanca.





"Si compten els vots legals, guanyo fàcilment. Si expliquen els vots illegals ells poden intentar robar-nos les eleccions", ha reiterat durant la seva intervenció.





"Els demòcrates mai van creure que podrien guanyar les eleccions i per això van utilitzar el vot per correu, que és propens a la corrupció i el frau", ha insistit l'encara president dels Estats Units, qui han confirmat que "hi haurà molts litigis" perquè hi ha "proves suficients".





El magnat ha acusat als grans mitjans de comunicació i a les tecnològiques d'intentar "interferir" en l'opinió pública nord-americana amb enquestes "falses" i "fraudulentes" amb l'objectiu de "crear la illusió" que el candidat demòcrata, Joe Biden, podria guanyar.





"Vaig guanyar en estats com Florida, Idaho o Indiana. En comptes d'això els grans mitjans van mostrar una gran ona blava, això va ser ridícul. Va ser una ona vermella republicana", ha dit Trump, puntualitzant que ha estat el candidat republicà que major suport ha obtingut entre les minories i el més votat de les últimes eleccions.





Així mateix, ha afirmat que existeixen grans poders econòmics i mediàtics que estan intentant arrabassar-li el seu triomf i ha assegurat que mentre el Partit Demòcrata ha estat finançat pels grans mitjans i per Wall Street, els republicans han comptant amb el suport de "grangers, policies i gent del carrer".





Trump ha insistit durant la seva intervenció en què el vot per correu, tal com ell va predir, "seria un procés injust", i que si es compten els "vots legals" el Partit Republicà seria el guanyador de les eleccions.





"El vot per correu ha destruït el nostre sistema, és corrupte", ha afirmat Trump, qui qüestiona que ciutats com Detroit o Filadèlfia, amb "antecedents de frau en eleccions menors", siguin les encarregats de decidir el guanyador de les presidencials del passat 3 de novembre.





Quant al seu company de fórmula, l'encara vicepresident, Mike Pence, qui en els últims dies ha preferit mantenir un perfil més baix i evitar declarar victòria, en aquesta ocasió s'ha pronunciat recolzant les tesis de Trump d'explicar tan sol els vots "legals".





"Estic amb el president Trump. Hem de comptar cada vot legal", ha escrit en el seu compte oficial de Twitter.





No obstant això, les paraules de Trump no han obtingut el suport unànime dins del seu propi partit, ja que el governador republicà de Maryland, Larry Hogan, ha escrit en Twitter que "no hi ha defensa per als comentaris del president" doncs "soscaven" el "procés democràtic" nord-americà.





"Els Estats Units està comptant els vots i hem de respectar els resultats com sempre ho hem fet abans. Cap elecció o persona és més important que la nostra democràcia", ha reafirmat.





CARRERA PRESIDENCIAL





La carrera presidencial entre el president Trump i el candidat demòcrata Joe Biden contínua penjant d'un fil, mentre els treballadors electorals dels estats clau, com Pennsilvània o Geòrgia, malden per explicar les últimes paperetes.





L'ex-vicepresident Biden compte actualment amb 253 vots electorals, mentre que Trump té 213, per la qual cosa necessitaria obtenir la victòria tant a Pennsilvània com a Geòrgia per aspirar als 270 que delimiten al guanyador.





Les possibilitats de reelecció de Trump descansen sobre una estratègia contradictòria i a llarg termini: un intent de detenir el recompte de vots en els estats en els quals creu estar al capdavant, mentre exigeix que el recompte continuï als territoris en els quals perd contra Biden.





Tribunals de Míchigan i Geòrgia han rebutjat aquest dijous sengles demandes interposades per l'equip del president Trump, per detenir el recompte de vots en aquests estats, encara que una cort de Pennsilvània sí ha fallat al seu favor i ha dictaminat que el seu equip podrà observar el procés de recompte a Filadèlfia.