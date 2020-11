El problema no és Trump

L'empat, sigui quin sigui el resultat final, que s'ha revelat no és un fenomen temporal. El protagonista de la resistència de Trump no és l'inquilí de la Casa Blanca dels últims quatre anys. L'agent real, encara que a la fi el guanyador constitucional sigui Biden, és aquest sector que durant dècades es considerava una anormalitat. La crua realitat és que la percepció general a l'exterior dels Estats Units no va arribar a entendre el missatge de 2016. I potser encara no ho entengui ara. I, pitjor, no ho entendrà mai, si no es presta atenció a les peculiaritats d'aquesta societat, dramatitzades per Trump.









Quant es va difuminar la glòria d'haver vençut en la Segona Guerra Mundial, l'aparent cohesió nacional dels Estats Units va desaparèixer. Una part va seguir creient que havia monopolitzat l'ànima de país, fonamentada en el excepcionalisme, "la llum de el far al turó". Però alguns senyals d'alarma van començar a sonar amb la repressió dels supòsits comunistes de Hollywood.





Silenciats els dissidents ja en els 60, l'assassinat de Kennedy no es va considerar un perill per al consens nacional. Però un sentiment soterrat reclamava sortir de l'armari. Nixon el va anomenar la majoria silenciosa. Va romandre mut durant la tragèdia de Vietnam. Es va drogar convenientment amb la satisfacció de la fi de la Guerra Freda i de la història.





Tot just llavors un grapat de novel·listes s'havia preguntat com Zavalita, el personatge secundari de "Conversa a 'La Catedral'": "en quin moment es va fotre el Perú". Alguns agosarats comentaristes s'atrevirien massa tard a al·ludir a la reacció per l'enfonsament del Maine a l'Havana, que var impelir als Estats Units a escampar-se per tota Amèrica Llatina, irritant als patriotes cubans. La conseqüència mig segle després va ser la Revolució castrista.





L'establishment de Washington amb prou feines es va immutar i va creure recuperar amb el final de la Guerra Freda i també "de la història", segons la mitificació de Fukuyama. Però aquesta glòria efímera no va aconseguir amagar els problemes interns que successius presidents nord-americans no van aconseguir corregir. Es detectaven desequilibris, discriminació, marginació, incomoditat, i bàsic desconsol per l'aparició de defectes en el somni americà.





El problema era que les víctimes ja no eren exclusivament els tradicionals perdedors (negres, hispans, nadius), sinó també els components de les anteriorment capes intermèdies de la societat. A més, s'havien afegit els components de l'elit econòmica que semblava no acontentar-se amb els avantatges fiscals de què havien gaudit. Pretenien també controlar l'esdevenir polític sense implicar-se en les conteses electorals, funció ordinària que deixaven en mans de professionals.

El resultat de les eleccions és un retrat nítid de tres Américas, cadascuna a la seva manera creient que té dret a ser "gran de nou", segons l'eslògan de Trump. Ja es va advertir amb la doble elecció d'Obama: el potencial electorat s'havia dividit nítidament en tres.

Un terç s'ha quedat a casa, sempre. Una altra tercera part ha votat per les diverses opcions de el Partit Demòcrata. La resta final històricament s'ha refugiat en els republicans, acompanyats per aquest sector que no sembla respondre a unes línies partidistes concretes. Ara s'ha equipat de tota la parafernàlia que ha capturat la meitat del vot en les recents eleccions.





Però la novetat de l'última dècada, després de la defenestració del tradicionalisme dels Bush i afins, no és l'aparició de Trump. La notícia és la consolidació del protagonisme del terç que Trump ha despertat. No és un fenomen temporal. En realitat existia des que el mite fundacional dels Estats Units es va qüestionar per aquest terç que ha romàs latent, tímid de protagonisme.





Com una princesa adormida, només li faltava el petó d'un príncep audaç, a què no li lliguessin convencions partidistes. És igual que la princesa s'hagi comportat com una bruixa per als altres dos terços l'electorat. Aquesta peculiaritat no li ha importat a Trump, que ha capturat el paper de príncep.





Sigui quin sigui el resultat oficial de les eleccions, la veritat és que aquesta Amèrica abans oculta seguirà a l'aguait (amb més afany si guanya Trump). Pressionarà per l'abandonament de les aliances tradicionals dels Estats Units, rebutjarà tot esquema d'integració regional (amb prou feines reduïda a una pragmàtica nova NAFTA), seguirà rebutjant el reingrés a la UNESCO, l'Organització Mundial de Comerç (OMC), l'Organització Mundial de la salut (OMNS), i fins i tot no s'aprofitarà pragmàticament del seu lloc de privilegi a l'ONU.





En el terreny militar no sabrà usar sàviament el poder "suau" de la superioritat militar, jugarà perillosament amb l'abandó de l'OTAN, es pot implicar en perilloses operacions a l'Orient Mitjà, equivocant fatalment els seus útils aliats. La continuació de l'aposta de suport incondicional per al govern israelita actual seria una aposta amb benefici nul. Qualsevol mal càlcul amb la Xina i Rússia es pot pagar amb alt preu, sobretot de cara a una societat nord-americana que està farta d'excursions bèl·liques que no reverteixen rèdits socials i només omplen les tombes disponibles a Arlington.





Però, en el cas d'una victòria final efectiva de Biden, l'agenda que el nou president haurà d'encarar inclouria precisament la latent i permanent presència de Amèrica fins ara silenciosa per gràcia de Trump. En aquest escenari no podrà evitar l'espectacle de destrucció social, la divisió en bàndols irreconciliables, la urgent instal·lació (amb permís de residència tendent a sublimar-se en la ciutadania) dels enormes grups de recents immigrants.





I en general, a l'exterior s'haurà d'entendre amb fredor que el nou govern nord-americà no va a ser radicalment diferent del que es considera essencial en els pràcticament inamovibles interessos nord-americans. Biden haurà de respondre a les demandes no només dels seus votants, sinó també dels raonables interessos de país i les consegüents pressions de la seva societat.





Europa, per exemple, d'entendre que la demanda d'una implicació dels seus governs en la defensa continental no respon simplement a la ideal del dirigent de torn, sinó no a una reconstitució de l'entramat militar. La societat nord-americana seguirà pressionant al seu govern per obtenir beneficis legítims pel que fa als resultats dels acords de comerç. S'haurà, per tant, aconseguir una sintonia beneficiosa per a ambdues parts.





Per fi, Amèrica Llatina haurà d'esforçar a presentar un mínim front comú si vol obtenir nous avantatges, no basades en arbitràries decisions d'origen temporal. Per tractar amb els Estats Units, sigui amb Biden o amb Trump, la divisió serà sempre perjudicial, sobretot per als interessos dels ciutadans llatinoamericans.