El centenari del Desastre d'Annual

Semblaria que els responsables de la recent crisi immigratòria esdevinguda a Ceuta i Melilla haguessin coordinat la seva estratègia per commemorar el centenari d'una de les derrotes més serioses que ha patit Espanya en les seves relacions exteriors. Fa cent anys, els exèrcits espanyols van patir una de les més sagnants derrotes de la seva història. Des del 21 de juliol fins el 9 d'agost de 1921, els destacaments militars que havien intentat consolidar la presència colonial en el territori del Riff, a nord de la zona de l'anomenat protectorat situat al vessant mediterrània de l'actual Regne del Marroc, van ser sagnantment massacrats en el Desastre d'Annual. Aquest episodi ha quedat imprès en la memòria no solament militar, sinó també en la consciència nacional.





En termes succints, l'esdevingut al nord d'Àfrica a la segona dècada de segle XX era una conseqüència d'un desastre més espectacular patit per l'imperi espanyol a la fi del segle anterior. Com contundent sepeli de l'imperi espanyol, que havia perdut gairebé tots els territoris americans al segle XIX, en 1898 Estats Units va acabar amb la presència espanyola a Cuba, Puerto Rico i les Filipines, a l'imposar la rendició i la cessió d'aquests territoris després de l’incident de l'enfonsament de cuirassat Maine a la badia de l'Havana.





Avergonyits per la derrota, els militars espanyols van traspassar als polítics la culpa de l'imponent desastre. El traumàtic final va originar diverses conseqüències a Espanya, entre les destaquen un període d'introspecció i meditació sobre l'essència nacional, presidit per la "Generació del ‘98", i el sorgiment d'un regeneracionisme protagonitzat per diversos sectors d'influència pública. Mentre la monarquia en període de regència amb prou feines podia destacar en remeiar l'estat de prostració nacional, militars s'afanyaven en la recerca de la construcció d'un imperi substitutiu.





En continuació de les incursions anteriors al nord d'Àfrica, la coalició de forces conservadors amb sectors militars, en recerca d’empreses alternatives a la pèrdua dels territoris imperials, va creure trobar un imperi de substitució en el nord d'Àfrica. El reclutament de contingents militars basats en tropes de reemplaçament forçós va produir els seriosos incidents de protesta en els ports d'embarcament. Va destacar llavors l'oposició que va originar l'anomenada Setmana Tràgica de Barcelona el 1909, amb el resultat d'una repressió ferotge. El govern va sobreviure. Espanya estava destinada a inventar un altre imperi.





El repartiment dels immensos territoris africans entre les potències europees va resultar en l'adjudicació a Espanya del tros del nord que comprenia el Riff, amb una geografia agresta poblada per un contingent humà que amb prou feines s'ha identificat amb la precària unitat de Marroc. L'administració de l'anomenat Protectorat seria una missió de difícil compliment fins a la seva desaparició. L'ordre de retirada va tenir el seu holocaust en el paratge de nom Annual, on el destacament espanyol d'onze mil cinc-cents soldats va ser massacrat i els supervivents van ser passats a ganivet. Aquests sagnants fets van ser novelísticament reviscuts per importants escriptors com Ramón J. Sender.





En aquest escenari es funda la Legió Espanyola, seguint el model de la francesa. Liderada per Millán Astray, un dels seus caps més destacats va ser el Comandant Francisco Franco, qui va ascendir en l'escala per mèrits de guerra i va arribar després a convertir-se en general més jove d’Europa. Les destinacions dels militars espanyols al nord d'Àfrica van ser vinguts de gust tant pels comandaments, com per les pròpies tropes que s'implicaven en la corrupció.





Salvada gairebé de miracle la ciutat de Melilla, la presència espanyola va rebre un considerable esforç amb l'operació conjunta de les forces espanyola i francesa en l'anomenat desembarcament d'Alhucemas (exageradament considerat com a precedent de l'operació de Normandia), una zona costanera que a la actualitat encara presenta la supervivència dels "presidis" espanyols. Com a resultat d'aquesta notable operació conjunta, el líder rifeny Abd el-Krim es va rendir i posteriorment va ser alliberat. Va sobreviure als seus nombrosos adversaris i va morir al Caire el 1963. Està considerat com una de les "inventors" de l'estratègia de guerrilles.





La monarquia d'Alfons XIII va sobreviure quan li va lliurar el poder al General Primo de Rivera, però després de la seva caiguda en desgràcia, la institució no va trigar a desaparèixer quan en les eleccions municipals de l'any 1931 els partits conservadors van perdre el favor electoral a les grans ciutats. El Rei va abdicar i es va declarar la II República. El 1936 Franco es va rebellar. Des del Marroc van sortir les tropes liderades pel general colpista en el començament de la Guerra Civil.





Com restes d'aquesta etapa neocolonial queden Ceuta i Melilla, convertides recentment a "ciutats autònomes" dins de l'administració territorial espanyola. Tot i l'abandonament del territori del Sàhara, com a resultat de la Marxa Verda de 1975 quan el règim franquista moria, Espanya insisteix en l'avaluació del dictamen de l'ONU subjecte a un referèndum que el Marroc s'ha negat a executar, adduint la sobirania sobre els seus habitants, tesi que xoca amb la d'Algèria, on es refugien els sahrauís. Si bé la tàctica del Marroc sembla centrada cap a l'ocupació de Ceuta i Melilla, en realitat la prioritat és el control de tot el Sàhara i la dominació del vessant sud de l'estret de Gibraltar. Aquest detall estratègic és prioritari per als Estats Units que generalment ha donat suport els interessos marroquins, a l'igual que França, potència que alhora dóna suport a les tesis d'Algèria.