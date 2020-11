La UE alerta que el comerç amb el Regne Unit patira serioses alteracions a partir de l'1 de gener

Les relacions comercials entre les empreses dels països de la Unió Europa amb les del Regne Unit no seran les mateixes que fins ara. El canvi d'estatus en les relacions entre els països de la UE i Gran Bretanya suposarà un seriós contratemps en els negocis entre banda i banda de Canal de la Mànega.





Per això, els responsables de la Unió Europa han volgut llançar una ferma advertència a les empreses dels països de la UE. I han estat rotunds: hi hagi o no hi hagi acord pel brexit, cosa que en aquests moment sembla molt llunyà, l'intercanvi de mercaderies es va a veure seriosament afectat.





També des del Regne Unit han avisat que es produiran canvis importants. L'Oficina Nacional d'Auditories britànica, organisme responsable de controlar la despesa pública a les illes, s'ha mostrat molt preocupada pel fet que el país no s'ha preparat el suficient per admetre en els seus passos fronterers el volum de mercaderies que arribaran des dels països europeus i temen que es produeixi un col·lapse de l'administració encarregada de controlar les importacions i exportacions de país.





NOUS CONTROLS

La posada en marxa d'aquests nous controls de mercaderies contribuirà a alentir tots els tràmits necessaris perquè les mercaderies creuin el canal en ambdós sentits. I, a més, aquests tràmits inplicaran unes despeses econòmiques que fins ara no existien i que afectaran les empreses d'ambdós costats.





A més, ni les infraestructures ni els mitjans informàtics han estat convenientment provats per assegurar la seva fiabilitat. Ni tan sols hi ha prou agents de duanes per accelerar els procediments burocràtics, cosa que comportarà un major retard a l'hora de l'entrada i sortida de mercaderies.





Per si això fos poc, tampoc s'han adequat les zones d'aparcament per als milers de camions que hauran de romandre estacionats durant el temps que duren els tràmits, el que fará que es quedin immobilitzats a banda i banda de canal. Les autoritats britàniques calculen que només en el seu costat fins a 7.000 camions es poden veure afectats per aquesta absència de sistemes àgils i eficaços.