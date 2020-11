Enfermera Saturada: "El cos dels sanitaris no podrà aguantar una altra situació com la de la primera onada"

Es diu Héctor Castiñeira, però és més conegut fora del seu cercle més proper com Infermera saturada. Amb milers de seguidors en el seu perfil de Twitter, Hèctor, infermer de professió, ha relatat en primera persona les dures experiències que li va tocar viure durant la primera onada de la pandèmia.

El seu últim llibre, 'Nosotras, Enfemeras', és un cru relat de l'angoixa, por, ràbia, valentia i dedicació amb què el personal sanitari va afrontar aquells mesos terribles amb unes mesures de seguretat tercermundistes.





Hèctor, infermer del servei sanitari de Madrid, va decidir traslladar-se de la seva Galícia natal de la gran ciutat a la recerca d'estabilitat laboral, "pel que he hagut de pagar un preu molt alt", reconeix. "Viure un any a Madrid desgasta més que set a Lugo", argumenta. "Es troba a faltar a la família i als amics", assegura.





En el seu llibre, en el qual explica històries reals, amb personatges reals (però amb els noms canviats) repassa mes a mes l'experiència d'enfrontar-se a un virus que ha canviat la vida a milers de persones i que ha mostrat totes les mancances d'un sector sanitari que, famèlic després d'anys de retallades, amb prou feines va tenir forces per gestionar l'allau que va produir laCovid-19.





En aquest llibre relata les enormes dificultats que va viure el col·lectiu en la primera onada, ara tenen les mesures de seguretat adequades?

Han canviat moltes coses, però altres no. Ara tenim EPI per a tothom. Bé, el que no tenim és sanitaris per a tantes EPI, això segueix faltant, no hi ha professionals que se'ls posin. Per arribar a una ràtio de personal sanitari com a Europa, hauria d'haver-hi el doble de què hi ha. El sector sanitari fa molts anys que pateix retallades i quan arriben aquestes coses surten a la llum totes les mancances.





Com veu ara mateixa la situació als hospitals?

Si la cosa segueix com fins ara, arribarem al mateix lloc que en la primera onada. Poder evitar-ho depèn de tots, de nosaltres, dels polítics, dels ciutadans. La responsabilitat està repartida. I em temo que el cos dels sanitaris no podrà aguantar-ho. Ja no es veuen aquells ànims. Ara estem cansades, desmotivades, no es respira el mateix ambient. Es van anul·lar molts permisos i vacances, ha estat molt difícil.





En un passatge del llibre li diu a Puri "gaudeix-, que quan tot això passi s'oblidaran de nosaltres per sempre". Creu que la societat s'ha 'oblidat' d'aquest tremend esforç?

Si. El problema és que s'ha passat d'aplaudir als balcons a què ens facin pintades als centres de salut, que ens diguin que som còmplices de les morts, etc. Hem passat d'herois a malvats. I no volem ser ni una cosa ni l'altra, no busquem un reconeixement especial. El millor aplaudiment per a nosaltres és que la societat no es descuidi i que prengui les mesures de protecció necessàries.





En el llibre hi ha, a més de les infermeres, dos personatges importants, Antonio, que mor, i Lorena, que té al seu fill. ¿Representen el costat negatiu i el positiu de tot això?

Es pot dir que sí, que representen una mica als pacients que vam tenir a la primera onada. De fet, la primera pacient que vaig atendre llavors va ser una dona que estava embarassada, que tenia molta por i molts dubtes, però nosaltres no teníem les respostes a les seves preguntes, s'ajuntava la seva por amb el nostre. I Antonio representa a totes les persones majors que van ser colpejades de manera cruel, al seu domicili, a les residències i als hospitals, que ens van deixar per sempre, en soledat, sense les famílies al seu costat.





Hi ha preocupació en el personal sanitari per l'evolució de la pandèmia?

Hi ha molta preocupació pel que pot venir, no només per la pandèmia, sinó per totes aquelles persones que estan en llistes d'espera per altres patologies que estan desateses per dedicar tots els esforços a la Covid. Si això se segueix allargant, el problema serà molt pitjor.





¿Els malalts que arriben als hospitals, arriben en millors o en pitjors condicions que abans?

A la primera onada, la gent arribava a l'hospital gairebé al límit, ja que molts pensaven que era un simple refredat i fins que no es trobaven molt malament no acudien. Ara venen abans, els diagnòstics són molt més ràpids, es fan més PCR. I en els hospitals sabem com tractar cada cas.





A llarg termini

Creu que els ciutadans tenim suficient i clara la informació per saber en quin punt estem?

Crec que fins i tot a vegades hi ha hagut excés d'informació. Però la part negativa és que no s'ha sabut arribar amb claredat a determinats sectors. Es va fer la sensació que si no tenies més de 50 anys no passava res. I això va ser un error.





Què els demana als responsables sanitaris per millorar la situació de la sanitat no només per sortir d'aquesta, sinó per estar millor preparats per al futur?

Que no siguin tan curt termini, que no pensin en els vots, que pensin que la sanitat és una inversió a llarg termini. Totes les patologies que es puguin prevenir avui són una millor atenció per al pacient del futur.





¿I als ciutadans?

De moment, que es prenguin tot això molt seriosament, que facin cas als professionals, que es prenguin seriosament les mesures i que es cuidin, que així ens tenen cura dels altres. Em molesta molt quan sento a gent dir coses com que a mi no m'afectarà. Als hospitals hem atès a negacionistes que han estat molt malament i que s'han penedit molt de no haver fet cas als experts i reconeixen els estúpids que van ser al desestimar el virus.





¿Veient l'evolució d'aquesta segona onada, creus que vam aprendre alguna cosa de la primera?

Em temo que no, ni els polítics ni la societat. Els únics que han après alguna cosa de la primera onada han estat les persones grans, per això ara es cuiden molt més. I per això la gent que ingressa als hospitals és molt més jove que abans.





¿I què opina de l'assumpte dels nous hospitals en construcció?

És una cosa que no entenc. Seria molt millor reforçar i millorar els que ja existeixen, dotar-los de més material i, sobretot, de més personal. Fer un hospital nou, que de vegades és necessari, suposa un esforç econòmic molt gran, i treure diners per als quals ja existeixen. A més, si no es vol reforçar les plantilles de personal sanitari, d'on sortiran els metges, infermeres, tècnics i la resta de personal necessari perquè l'hospital funcioni?





Hi haurà un llibre sobre aquesta segona onada?

De moment no m'he posat a escriure-ho. És més, quan vaig acabar Nosaltres, Infermeres pensava que no hi hauria més, ja que vaig creure que tot anava a millor. Però tal com estan les coses, ja veurem.