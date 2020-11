IU té un deute de 8,5 milions

Izquierda Unida arrossega un deute de 8,5 milions d'euros després d'aconseguir reduir en 4 milions l'endeutament que tenia en 2016.









El grup presentarà aquestes xifres el proper 15 i 16 de gener a la XII Assemblea Federal. Aquest deute és el gran impediment perquè el partit liderat per Alberto Garzón s'integri a Podem.





Des IU esperen poder reduir la xifra tot el possible. Si finalment tira endavant la devolució de la seu a l'ajuntament de Madrid podrien reduir-la en dos milions més.





La seu central que IU vol vendre a l'ajuntament està al carrer Olimp, al districte d'Hortaleza, i va ser cedida en permuta per l'ajuntament de Madrid al PCE el 1990. Després d'aixecar un edifici de quatre plantes, l'any passat va intentar vendre-ho a l' govern ghanès per tres milions d'euros però finalment la venda no va tirar endavant.





En el seu informe de gestió, IU admet que "una organització amb un deute tan gran, no pot aspirar a canviar la societat i es trobava llastada en la seva activitat".