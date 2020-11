Un nou llibre rescata la història de Joan Figueras amb Dalí i Gala

El periodista i historiador José Ángel Montañés ofereix una nova mirada de Salvador Dalí i Gala al llibre 'El nen secret dels Dalí' (Roca Editorial), que rescata la història inèdita de Joan Figueras, que va servir de model a pintor en el nen Jesús de 'la Madona de Portlligat' i que va guardar amistat amb la parella durant anys.









L'autor ha explicat que el llibre parteix de "tirar de el fil" després de veure unes fotografies en què apareixia el nen al costat de Dalí i Gala, i, a partir d'aquí, entrar en contacte amb la vídua i les filles per explicar una història que s'inicia després de la tornada del pintor dels Estats Units el 1948.





La idea del llibre "no és humanitzar" a Dalí i que no ha tingut cap intencionalitat a l'hora d'escriure-, sinó que ha volgut reflectir una història a través d'unir els diferents testimonis que ha pogut recollir, tot i que admet que la figura de l'artista acaba atrapant.





Es reflecteix com Dalí i Gala van agafar afecte a Joan Figueras des d'un inici, tot i la animadversió pública que mostraven els dos pels nens: "Joan no és un nen; era el seu nen, a què havien educat i modelat a imatge i semblança", ha dit l'autor.





També ha remarcat les fotografies que apareixen l'obra, on es veu a Dalí i Gala còmodes amb el nen i oferint una imatge diferent a l'acostumada, i ha ressaltat la portada, en què es veu un Dalí protector amb Joan Figueras.





El periodista d''El País' ha assenyalat que el text permet tenir una "nova pàtina" sobre Dalí i Gala, i veure'ls amb uns altres ulls, amb un important pes dels anys 50 i 60, i allunyat de la imatge del pintor dels anys 70, que és la que a vegades s'associa més a la seva figura excèntrica.





"No es va aprofitar" DE DALÍ

Montañés ha explicat que Joan Figueras era conegut per Cadaqués (Girona) com 'el nen de can Dalí', però que ell mai va voler explicar la seva història, al contrari que altres que "es van aprofitar" de la figura del pintor.





Ha assenyalat que la relació amb Dalí i Gala va ser sempre d'amistat i que es va mantenir quan Figueres va tenir fills, amb contínues visites a Portlligat, arribant fins i tot el pintor a oferir-li dirigir el seu museu, cosa que no va acceptar.





REIVINDICACIÓ PERIODÍSTICA

Montañés ha subratllat que tenia clar un format periodístic de la seva feina, perquè la història és potent, i creu que hauria perdut si hagués fet ficció com li van aconsellar algunes editorials que van rebutjar l'obra: "Fer una novel·la era deslegitimar la història".





Han estat cinc anys de treball intens al voltant de la figura de Dalí, de què ha dit que no és especialista, i en els que ha realitzat més d'una vintena d'entrevistes i bussejat en arxius, i el fet d'abordar la faceta més humana de l' pintor l'ha ajudat per oferir pinzellades de la seva tasca artística.