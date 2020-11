Joe Biden guanya les eleccions dels EUA

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, s'ha convertit aquest dissabte en president electe dels Estats Units, segons la pràctica totalitat de les projeccions dels mitjans nord-americans.

En el seu primer missatge després de conèixer aquestes noves estimacions, Biden ha agraït als nord-americans la confiança dipositada i ha promès que servirà a tots els ciutadans del país, demòcrates o republicans.





"Amèrica, m'honra que m'hageu elegit per liderar el nostre gran país. La feina que tenim per davant serà dura, però us prometo el següent: seré un president per a tots els nord-americans, ja sigui els qui voten per mi com els qui no. Em faré creditor de la fe que heu dipositat en mi", ha fet saber a través d'un missatge al seu compte de Twitter.





Un missatge que ha repetit en un altre comunicat simultani, aquesta vegada remès per la seva campanya: "Em sento honrat i ple d'humilitat per la confiança que el poble nord-americà ha dipositat en mi i en la vicepresidenta, Kamala Harris. Ara que ha acabat la campanya, és hora de deixar enrere la retòrica dura, i unir-nos com a nació".





D'acord amb les estimacions de CNN, NBC News, ABC, Associated Press i Fox News, Biden hauria obtingut els 270 vots electorals necessaris per aconseguir la Presidència després de guanyar els 20 vots corresponents a l'estat de Pennsilvània.





Amb la seva victòria en aquest estat, Biden es faria creditor de 273 vots electorals per 214 del seu rival i actual president, Donald Trump, pendent dels resultats finals de les votacions als estats de Nevada, Arizona, Geòrgia i Carolina del Nord, purament testimonials a hores d'ara.





Biden, de 77 anys d'edat i ex-vicepresident dels Estats Units sota el mandat de Barack Obama, es convertirà així al gener de l'any 2021 en el president número 46 del país, i succeirà en el càrrec a l'actual mandatari.





Els mitjans nord-americans han donat a conèixer la projecció final tocades les 17.27, hora peninsular espanyola.