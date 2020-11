Núria Marín defensa els PGE per ser "els més socials i municipalistes de la història"

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, ha defensat que el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2021 són "els més socials i municipalistes de la història" i estan orientats a reactivar el món local.









"Més de 19.000 milions d'euros per al món local per reactivar els municipis i no deixar ningú enrere", ha afirmat Marín aquest dissabte en un tuit.





I ha afegit: "De la seva aprovació depèn el futur de molta gent. No podem deixar passar aquesta oportunitat. Necessitem aquests recursos".