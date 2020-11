El Govern creu que és possible que hi hagi una tercera onada de la pandèmia aquest hivern

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha advertit aquest dilluns que és "factible" una tercera onada de la pandèmia de coronavirus aquest hivern quan segueixen creixent els ingressos als hospitals i a les unitats de cures intensives (UCI) malgrat a superar el pic de contagis de la segona onada.









Ho ha explicat en roda de premsa en la qual també han participat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.





A l'ésser preguntada per la previsió del departament de quan podria començar aquesta tercera onada, la consellera ha insistit que l'hivern "serà complicat", pel que ha advocat per consolidar la tendència a la baixa de la pandèmia amb les mesures restrictives.





Per la seva banda, Mendioroz ha celebrat que Catalunya "ha passat el pic de l'epidèmia" i va en descens però, a l'igual que la consellera, ha subratllat la importància de consolidar les mesures i seguir amb la seva aplicació.





En aquest sentit, Vergés ha explicat que Catalunya necessita baixar els indicadors epidemiològics i ha anunciat que aquesta setmana realitzaran les reunions pertinents per tancar "tots els detalls" en referència a una possible pròrroga de les mesures.





El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ja ha explicat aquest matí en declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press que el departament proposarà a el comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) una pròrroga de 15 dies de les restriccions .





RESIDÈNCIES

La consellera ha lamentat que les elevades xifres de transmissió comunitària --quan la infecció es produeix en un mateix territori i els nous casos no són importats-- han impactat en les residències catalans malgrat les mesures de protecció dels centres: "El risc zero no existeix ".





No obstant això, ha matisat que la situació en l'àmbit residencial és "diferent" a la primera onada amb 1.235 casos positius, un 2,1% de la població total de residents, i també un 7% dels treballadors (535 casos), que ha obligat a la Generalitat a intervenir set centres per manca de personal.